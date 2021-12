Vuurwerkoverlast neemt ook dit jaar weer toe in West-Friesland

Op meerdere plekken in West-Friesland was het de laatste tijd onrustig. Zo werd er zwaar vuurwerk afgestoken in vuilnisbakken, werd er een vuurwerkbom door een brievenbus gegooid en vlogen er kledingcontainers in brand. Daarbij schrikken inwoners regelmatig van harde knallen. De meldingen van vuurwerkoverlast stromen ook dit jaar weer binnen bij de politie. "Maar de cijfers blijven nagenoeg gelijk", aldus een woordvoerder.

De meldingen van boze inwoners zijn niet meer op twee handen te tellen, en op social media zijn legio inwoners er alweer klaar mee. Ondanks het vuurwerkverbod en kans op hoge boetes, wordt er al flink geknald in veel woonwijken. De politie ziet dat het aantal vuurwerkmeldingen maandelijks toeneemt, maar dat de cijfers − ten opzichte van vorig jaar − nagenoeg gelijk blijven.

In oktober kreeg de politie 34 meldingen binnen, in november 73 meldingen en in december − vooralsnog − 63 meldingen. "Het neemt richting het einde van het jaar wel weer wat toe", aldus een politiewoordvoerder. "Maar de cijfers zijn nagenoeg gelijk gebleven ten opzichte van vorig jaar." Vooral de gemeente Hoorn − woonwijken Zwaag en Kersenboogerd − moest het flink ontgelden. Verder constateert de politie overlast in Enkhuizen en Andijk.

Vuurwerkschade

Ondanks het vuurwerkverbod is er ook dit jaar veel geschade aangericht in de publieke ruimte door vuurwerk. Afgelopen week werden er nog vijftien prullenbakken in de wijk Kersenboogerd opgeblazen. Aan het begin van volgend jaar worden de kapotte vuilnisbakken weer vervangen.

Ook het centrum van Medemblik werd de laatste maanden geteisterd door jongeren met zwaar vuurwerk. De gemeente kreeg 38 meldingen binnen van vuurwerkoverlast, waarvan tien over opgeblazen vuilnisbakken.

Maatregelen

Om te voorkomen dat openbare vuilnisbakken worden opgeblazen, worden de binnenbakken in meerdere West-Friese gemeenten verwijderd. "Want als die binnenbakken worden verwijderd, valt het vuurwerk door de buitenbak weer naar buiten", vertelt een woordvoerder. Hiermee moet het niet mogelijk zijn om deze vuilnisbakken tot ontploffing te brengen.



Zowel Koggenland als Hoorn zetten hun vuilnisbakken in parken en woonwijken op slot om vandalisme te voorkomen. "Vanaf 3 januari kunnen de afvalbakken weer worden gebruikt", geeft een woordvoerder van de gemeente Koggenland aan.

Volgens een woordvoerder is de gemeente Hoorn al flink bezig geweest met het nemen van voorzorgsmaatregelen bij vuilnisbakken, om zo vuurwerkschade te voorkomen. Zo worden 's avonds de zogeheten 'BigBelly'-containers afgesloten, zodat daar niets in gegooid kan worden. "In de winkelgebieden sluiten wij, tussen Kerst en nieuwjaar, na acht uur 's avonds de containers af, en op 31 december de gehele dag vanaf twaalf uur 's middags."

Om inwoners tegemoet te komen, rijden medewerkers van de Buitendienst in de gemeente vaker rond, om zo afval op te halen.

Ook gaan handhavers in de gemeente vaker actie ondernemen. "Er staat een speciaal handhavingsteam klaar die gericht op vuurwerkmeldingen afgaat", benadrukt de woordvoerder. "Binnenkort maken we bekend om welke dagen het gaat."

Inwoners kunnen vuurwerkoverlast melden bij de gemeente, aldus een woordvoerder.

Illegaal vuurwerk

Om reden dat er ook dit jaar een landelijke vuurwerkverbod geldt, heeft Hoorn een brandkazerne geopened waar inwoners uit de regio (illegaal) vuurwerk − zonder hoge boetes − kunnen inleveren. Inwoners kunnen op dinsdag 28, woensdag 29 en donderdag 30 december van 13.00 tot 16.00 uur terecht bij de brandweerkazerne aan de Nieuwe Wal 1 in Hoorn. "Hiermee willen we de druk op ziekenhuizen, huisartsposten en handhanvers op straat verminderen", laat een woordvoerder weten.

Om illegaal vuurwerk aan te pakken, heeft de politie al diverse controles uitgevoerd en aanhoudingen verricht. Zo werd er eind oktober nog een 16-jarige verdachte uit Wervershoof opgepakt met 138 stuks zwaar vuurwerk.

Het Dijklander Ziekenhuis laat aan NH Nieuws/WEEFF weten dat er vooralsnog geen inwoners zich hebben gemeld met vuurwerkletsel bij de spoedeisende hulp.