Vijftien vuilnisbakken opgeblazen door vuurwerk in Hoornse wijk Kersenboogerd

De gemeente Hoorn kampt met een nieuwe serie van vandalisme. Afgelopen weekend zijn vijftien vuilnisbakken in de wijk Kersenboogerd tot ontploffing gebracht. Gemeente Hoorn heeft aangekondigd dat de binnenbakken van de overige vuilnisbakken in de wijk worden verwijderd. Buurtbewoners kunnen hun afval in aparte zakken weggooien.

Opgeblazen afvalbak bij het Cruyff Court bij de Nachtegaal - Gemeente Hoorn

De vuilnisbakken in de Hoornse wijk Kersenboogerd zijn afgelopen weekend opgeblazen door vuurwerk. Buurtbewoonster, en voorzitter van het Bewoners Overleg Kersenboogerd (BOK), Ellen van der Knaap vertelt aan de West-Friese redactie dat zij regelmatig 'ontploffingen' in de wijk hoort. "Ik zag gisteren dat de binnenbakken zijn verwijderd, en dat er nu blauwe vuilniszakken aan de buitenbakken hangen", zegt Ellen. "Zodat mensen evengoed hun afval kwijt kunnen." Door het verwijderen van de binnenbakken valt eventueel vuurwerk door de buitenbak weer naar buiten. Hiermee moet het niet mogelijk zijn om de vuilnisbakken tot ontploffing te brengen. Handhaving onderneemt actie Volgens woordvoerder Lisa Beerepoot is de gemeente Hoorn de afgelopen tijd al bezig geweest met het nemen van voorzorgsmaatregelen bij vuilnisbakken tegen vuurwerkoverlast. 's Avonds worden de zogeheten 'BigBelly'-containers al afgesloten, zodat daar niets in gegooid kan worden. Door het niet kunnen gebruiken van de vuilnisbakken en containers, die 's avonds op slot gaan, gaan mensen van de Buitendienst in de gemeente vaker rondrijden om afval op te halen. Ook gaan handhavers in de gemeente vaker actie ondernemen. "Zij staan klaar en gaan gericht op meldingen van vuurwerkoverlast af", zegt de woordvoerder. De gemeente Hoorn roept mensen op om melding te doen van overlast en vandalisme, in de hoop de 'afstekers' te kunnen betrappen en aan te kunnen spreken. Meldingen kunnen gedaan worden via deze website. Aan het begin van volgend jaar worden de kapotte vuilnisbakken in de wijk Kersenboogerd vervangen.

Afgelopen weekend zijn er 15 afvalbakken opgeblazen met vuurwerk in de Kersenboogerd. Daarom beginnen we vandaag in die... Posted by Gemeente Hoorn on Monday, December 13, 2021