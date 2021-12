Explosies en opgeblazen vuilnisbakken: "Ben helemaal klaar met illegaal vuurwerk"

In de afgelopen vier maanden zijn er 38 meldingen binnengekomen over vuurwerkoverlast bij de gemeente Medemblik. Ongeveer 10 daarvan betreffen meldingen waarbij prullenbakken zijn opgeblazen. Dat blijkt uit de beantwoording van het college nadat raadslid Bert de Jong (Morgen!) vragen stelde over het vuurwerkprobleem in de gemeente.

"Het vuurwerkprobleem zit mij heel hoog", vertelt Malinda Bruyns aan NH-Nieuws/WEEFF. De maat was vol voor de Medemblikse, nadat vorige week vlakbij haar woning een prullenbak het moest ontgelden. "Ik zat zondagavond op de bank en toen ik hoorde ik een hele harde knal. Ik schrok me rot en ben maandagochtend een ommetje gaan maken door de buurt."

Ook de gemeente Medemblik onderkent het vuurwerkprobleem. Toch blijft handhaven op dit thema lastig voor de politie, omdat de afstekers na “de klap” meestal vertrokken zijn. Wel werd er eind oktober een 16-jarige verdachte In Wervershoof aangehouden met 138 stuks zwaar vuurwerk. "Het gaat natuurlijk een keertje helemaal fout", vervolgt Bruyns. "Dat zware vuurwerk wordt natuurlijk in het huis van papa en mama bewaard."

Volgens Bruyns zijn het jongeren tussen de 12 en 13 jaar oud, die met name 's avonds zorgen voor de zware explosies en het vandalisme. "Die kinderen moeten echt opgevoed worden", concludeert de bewoonster geïrriteerd. "Mijn zoon is 13 jaar oud en komt na 21.00 uur niet meer buiten. Ik snap dus echt niet hoe die kinderen rond die tijd nog buiten lopen op straat."

