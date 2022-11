Vuurwerk zorgt voor onrust onder Oekraïners, burgemeester Opmeer: "Dit moet stoppen"

Burgemeester Gerard van den Hengel wil dat er gestopt wordt met het afsteken van vuurwerk in zijn gemeente. Vooral bij sportcentrum De Weyver in Hoogwoud, waar tientallen Oekraïners tijdelijk verblijven. Zij ervaren daar veel last van, aldus de burgemeester.

Burgemeester Gerard van den Hengel - Gemeente Opmeer

Hoewel oud en nieuw nog ver weg lijkt, begint het afsteken van vuurwerk alweer in de gemeente Opmeer op te komen. Vooral op en rond sportcentrum De Weyver in Hoogwoud wordt er op dit moment veel zwaar vuurwerk afgestoken. Hier worden momenteel zo'n 40 vluchtelingen uit Oekraine opgevangen in tijdelijke woonunits. "Jullie zullen begrijpen dat dit extra vervelend is voor de mensen uit Oekraïne die daar tijdelijk verblijven", zegt burgemeester Gerard van den Hengel daarover. "Deze mensen komen uit een oorlogssituatie. Ze zijn het geweld in Oekraïne ontvlucht. Voor de Oekraïense vluchtelingen zorgen de knallen van het vuurwerk voor vele angstige momenten." Hij heeft dan ook een duidelijke boodschap: "Dit moet stoppen." Oproep aan ouders Het is volgens de burgemeester ook een oproep aan de ouders in de gemeente. "Heeft u een vermoeden dat uw kind in het bezit is van illegaal vuurwerk? Ga het gesprek aan met uw kind of meldt het bij de politie."