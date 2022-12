We kunnen weer knallen: zo gaan Noord-Hollandse gemeenten om met vuurwerk

In vier Noord-Hollandse gemeenten mag geen vuurwerk worden afgestoken tijdens de jaarwisseling. Overige gemeenten stellen vuurwerkvrije zones in of hebben helemaal geen beperkingen op afsteken, zo blijkt uit een inventarisatie van NH Nieuws. Een overzicht.

Foto ter illustratie - Flickr

Dit jaar mag voor het eerst weer geknald worden. Gemeenten beslissen zelf welke maatregelen worden genomen bovenop het landelijke beleid. Sinds 2020 is het vuurwerkbeleid aangescherpt en mogen sommige soorten vuurwerk niet meer worden verkocht en afgestoken. Acht gemeenten zonder vuurwerkbeperkingen Van de ondervraagde gemeenten hebben acht geen beperkende maatregelen genomen op het afsteken van vuurwerk. In Dijk en Waard, Koggenland, Stede Broec, Drechterland, Opmeer, Medemblik, Hoorn en op Texel mogen vuurwerkliefhebbers de hele gemeente knallen. In ieder geval 13 gemeenten stellen vuurwerkvrije zones in. Dat zijn: Bergen, Uitgeest, Castricum, Heiloo, Den Helder, Amstelveen, Hollands Kroon, Enkhuizen, Zaanstad, Hilversum, Gooise Meren, Huizen en Alkmaar. Gemeente Schagen onderzoekt nog het invoeren van vuurwerkvrije zones. Amsterdam, Heemstede, Haarlem en Bloemendaal hebben een algeheel vuurwerkverbod. Afgelopen twee jaar gold een landelijk vuurwerkverbod vanwege corona. Dit was om samenscholing tegen te gaan en ziekenhuizen niet verder te belasten met vuurwerkslachtoffers. Amsterdam kiest ervoor die lijn door te trekken, omdat de hoofdstad jaarlijks veel overlast ervaart van onder meer agressie met vuurwerk, brandjes en ongelukken. Dat is ook het motief van Haarlem om een totaalverbod in te voeren. "Het geeft te veel overlast aan mensen, dieren en natuur", verklaart de gemeente.

Vier categorieën vuurwerk Vuurwerk is opgedeeld in verschillende categorieën: van F1-vuurwerk tot F4 vuurwerk. F4-vuurwerk is de zwaarste categorie. Er geldt een landelijke verbod voor vuurwerk uit categorieën F3 en F4. Ook enkele soorten uit categorie F2 zijn verboden. Dat gaat om knalvuurwerk zoals rotjes, Chinese matten, single shots en vuurpijlen. Romeinse kaarsen en babypijltjes zijn ook verboden. Siervuurwerk uit categorie F2 is wel toegestaan. Daarbij gaat het om onder meer om cake- en combiboxen, waarbij door het aansteken van één lont meerdere sterren en vuurballen achter elkaar de lucht in worden geschoten. De lichtste categorie - F1-vuurwerk - mag het gehele jaar worden afgestoken. Het gaat hierbij om onder meer sterretjes, knalerwten en kleine ijsfonteinen. Afschieten mag alleen tussen 31 december 18.00 uur en 1 januari 02.00 uur.

Verreweg de meeste gemeenten die geen extra maatregelen nemen zeggen dat ze toch niet kunnen handhaven. Mensen steken toch wel pijlen en rotjes af, stellen ze. "En degenen die vuurwerk afsteken, zijn al weg voordat er ingegrepen wordt", verklaart gemeente Texel. In Hoorn mogen vuurwerkfans overal knallen. Dat is bepaald nadat de gemeente een peiling hield onder inwoners in 2017. "Daaruit bleek dat een groot deel geen rekening zou houden met vuurwerkvrije zones", laat de gemeente weten.

Gemeente Dijk en Waard conformeert zich aan op de landelijke regels die sinds 2020 gelden: 'Het afsteken van veel soorten vuurwerk is al verboden'. Bovendien wijst de gemeente op het feit dat afsteken alleen is toegestaan tussen 31 december 18.00 uur en 1 januari 02.00 uur. "Er zijn ook veel mensen die zich keurig aan de regels houden en genieten van de traditie om vuurwerk af te steken tijdens oud en nieuw", vertelt de gemeente. "Er blijft dus ruimte om deze traditie in ere te houden op de toegestane tijden." Vuurwerkvrije zones Onder meer Den Helder, Bergen en Heiloo stellen vuurwerkvrije zones in om de veiligheid te garanderen en tegelijkertijd rekening te houden met bepaalde doelgroepen. In meerdere steden en dorpen mag geen vuurwerk worden afgestoken op schoolpleinen en in de buurt van zorginstellingen. In de buurt van een dierenopvang en kinderboerderijen is het ook niet toegestaan. Ook in Zaanstad mag niet afgestoken worden in de buurt van de Zaanse Schans. Daarnaast zijn er verschillende gemeenten die inwoners de kans geven om ook zelf vuurwerkvrije zones aan te laten vragen. Dat kan onder meer in Wormerland, Gooise Meren en ook Hilversum Meerdere gemeenten komen later deze maand nog met exacte maatregelen. Ook heeft een aantal gemeenten niet gereageerd op onze vragen over hun vuurwerkbeleid.