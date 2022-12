Roep om volledig vuurwerkverbod en vuurwerkshows als alternatief: "Weg met die troep"

Na twee jaar mogen vuurwerkliefhebbers eindelijk weer zelf afsteken. Maar uit onderzoek van het NH Nieuws-panel blijkt een grote meerderheid helemaal van het geknal af te willen. Dus een volledig verbod, maar wel met georganiseerde vuurwerkshows als alternatief.

In totaal deden 2.562 panelleden mee aan het onderzoek. Daarvan zegt bijna tweederde (62 procent) voorstander te zijn van een volledig verbod. "Naast dat het gevaarlijk is, is het ook vervuilend. Helaas, want vuurwerk is wel spectaculair om naar te kijken", omschrijft Mirjam uit Amsterdam haar gevoel. Meer dan een derde (36 procent) ziet niets in een verbod, 2 procent weet het niet. 'Neef overleed door verkeerd afsteken' Overlast, slecht voor het milieu, angstige dieren en verwondingen zijn veel genoemde redenen om er vanaf te willen. Wilma uit Aalsmeer kan er over meepraten. "Mijn neef overleed door het verkeerd afsteken van vuurwerk. En een oom van mij is zijn hand kwijt geraakt." En soms gaat het ook net aan wel goed. "Vuurwerk kwam bijna terecht in de kinderwagen. Doordat ik het zag aankomen kon ik net op tijd de wagen nog weghalen", vertelt Alkmaarder Sonja. Tekst gaat verder onder de graphic.

Illegaal vuurwerk Veel panelleden klagen dat er al vanaf oktober veelvuldig wordt geknald. "Het zijn net bommen", aldus Joke uit Beverwijk. En juist daar ligt volgens de meeste vuurwerkliefhebbers het probleem: het illegale vuurwerk. Iets wat een verbod volgens hen nog meer in de hand werkt. "Mensen gaan dan op zoek naar alternatieven. Het is zwaarder, je kan het eerder krijgen dan alleen aan het eind van het jaar. En daardoor is er ook meer overlast en eventueel ook zwaarder letsel", legt Arjan uit de gemeente Edam-Volendam uit. Volgens hem is het legale vuurwerk zorgvuldig getest en gaat het er vooral om dat je er zorgvuldig mee omgaat. "Ik steek al 40 jaar af en geef behoorlijk wat geld uit. De hele straat geniet ervan en ik krijg de complimenten van het bejaardenhuis waar de oudjes ook genieten. Dat moet zo blijven toch", zegt Cor uit Stede Broec. 'Steek af voor mijn overleden zoontje' Voor veel mensen is het ook een moment van saamhorigheid. Gezellig met buren, familie en vrienden op straat tijdens de jaarwisseling. Of een moment om een verloren geliefde te herdenken, zo vertelt Shirley uit Beverwijk. "Ik steek twee keer vuurwerk af. Eén voor mijn overleden zoontje, en één voor mijn overleden moeder. Mensen die nog steeds gemist worden." Maar als er al een verbod zou komen, zijn er twijfels over de effectiviteit. Zowel bij voor- als tegenstanders. Zo zegt Thomas uit Heemstede: "De politie heeft al een tekort aan agenten. En nu moeten ze die uit hun hoge hoed toveren om het in de gaten te houden?" Sven uit Amstelveen ziet dat anders: "Het vuurwerkverbod heeft twee jaar lang prima dienst gedaan. Ik snap niet waarom iemand nog kan beweren dat het niet werkt. Natuurlijk is het niet 100 procent effectief, maar er is veel minder overlast, angst en vandalisme geweest."

Op de meeste plekken mag je deze jaarwisseling dus weer afsteken. In sommige gemeenten zijn vuurwerkvrije zones ingesteld. En Amsterdam, Bloemendaal, Haarlem en Heemstede hebben zelfs een eigen verbod ingesteld. Afsteken mag daar dus niet, maar vuurwerk kopen wel. En dat levert toch wel gefronste wenkbrauwen op. "Kopen en dan niet gebruiken? Kansloos", aldus Monica uit Zaanstad. 43 procent vindt het dan ook een slecht idee. Ook omdat er vrees is dat er wordt uitgeweken naar buurgemeenten. Maar 17 procent vindt het een redelijk goed idee, terwijl 40 procent helemaal enthousiast is. Tekst gaat verder onder de graphic.

Vuurwerkshow Veel panelleden (58 procent) noemen centraal georganiseerde vuurwerkshows een goed alternatief. Er wordt veel gewezen naar andere landen waar dit al gebeurd. "In Frankrijk gaat dit al decennia prima", aldus Jaap uit Velsen. 18 procent vindt het ook wel een goed idee, mits het voor iedereen dan wel goed te zien is. Bijna een kwart (24 procent) voelt er niets voor. Tegenstanders vrezen dat mensen soms met drank op naar een vuurwerkshow zullen rijden. Met alle gevolgen van dien. Maar volgens Tim uit Koggenland is er nog een praktisch probleem. "Er zijn ook niet genoeg professionals om het op een veilige manier te laten verlopen."

Verantwoording

Onder de 5.800 leden van het NH Nieuws-panel hielden we een enquête over hoe ze aankijken tegen vuurwerk. In totaal deden 2.562 mensen mee aan het onderzoek.



