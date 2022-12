Voormalig agent wil vuurwerkverbod: ''veel kinderen gezien met ernstige vuurwerkverwondingen''

Bijna twee derde van de Noord-Hollanders is voorstander van een vuurwerkverbod, dat blijkt uit peilingen van NH Nieuws. Waar de één het een prachtige traditie vindt, ziet de andere alleen maar gevaren. ''Voor je het weet zit er een vuurpijl in de capuchon van jouw kind, je wil niet weten wat ik allemaal heb gezien,'' zegt oud-politieman Johannes Morsink uit Purmerend.

Dennis van der Meer (41) uit Assendelft heeft weinig vertrouwen in een volledig vuurwerkverbod. "Het probleem is dat je liefhebbers naar de illegale markt gaat jagen. Dan gaan er pas echt ongelukken vallen.'' Gepensioneerd agent Johannes Morsink (73) is juist wél een groot voorstander van een vuurwerkverbod. "Ik heb zoveel kinderen gezien die ernstig gewond zijn geraakt door vuurwerk. Ik heb hele nare dingen gezien en ik zou zoveel mogelijk mensen en voornamelijk kinderen daarvoor willen behoeden."

Geen verbod in Zaanstreek-Waterland In alle gemeenten in de regio Zaanstreek-Waterland is het toegestaan om vuurwerk af te steken. Er is wel een verandering sinds 2020: knalvuurwerk en vuurpijlen zijn niet toegestaan. Het veiligere siervuurwerk wel. In Zaanstad is het wel verboden om vuurwerk af te steken in de parken en op de Zaanse Schans. In Wormerland kunnen bewoners zelf een vuurwerkvrije zone aanvragen. Het vuurwerk kan worden gekocht op 29, 30 en 31 december.

Dennis snapt de aanpassingen op het vuurwerkbeleid wel. "Ik vind het niet leuk maar ik snap het veiligheidsaspect. Ik vind wel dat je een paar potten neer moet kunnen zetten of moet kunnen carbid schieten. Ik vind het storend dat wij in dit land prachtige tradities de nek om draaien.'' Tekst gaat verder onder de video.

Johannes ziet een centraal georganiseerde vuurwerkshow als een goede oplossing. "Gemeenten moeten een alternatief bieden. Het hoeft echt niet helemaal zonder. Zoals het bijvoorbeeld in Rotterdam gaat, dat is prachtig. De halve wereld vindt vuurwerk mooi dus voor die mensen moet je wat bieden. Dan heb ik het wel over siervuurwerk en niet van die handgranaten die jongeren even op straat gooien.'' Als voormalig agent denkt hij dat je met een georganiseerde show ook nog makkelijker kan handhaven."Iedereen die dan vuurwerk afsteekt buiten de show om zit gewoon fout.'' Weinig vertrouwen Dennis heeft maar weinig vertrouwen in zo'n vuurwerkshow. "Ik zie het alweer gebeuren. Ze organiseren het één jaar lokaal, een jaar later is er dan geen budget meer en dan sturen ze je naar Amsterdam. Daar zullen ze het een aantal jaar organiseren maar binnen tien jaar zal het vast verbannen zijn. Als je het op deze manier doet is het heel makkelijk om er een streep door te zetten. Een groep gaat procederen, de rechter is het er mee eens en dan is het klaar met de vuurwerkshow.''

Morsink werkte zestien jaar bij de ongevallendienst in Amsterdam en heeft daar hele nare vuurwerkongevallen voorbij zien komen. "De meeste ongevallen gebeuren bij kinderen waar de ouderen gewoon bij staan. De eerste pijl steek je af vanuit de fles, dat gaat goed, dan nog één en zo door en dan ineens kukelt de fles om, voor je het weet zit er een vuurpijl in de capuchon van jouw kind, je wil niet weten wat ik allemaal gezien heb.'' Dennis is als jong jongetje opgevoed met de vuurwerk traditie. Zijn carbid-set staat al klaar voor aankomend Oudejaarsfeest. "Ik was veertien jaar toen mijn vader overleed. Hij was gek op vuurwerk en heeft ons geleerd er verstandig mee om te gaan. Ik heb warme herinneringen aan zijn plezier met vuurwerk. Nu ben ik 41 jaar en voed ik mijn dochters er mee op. Natuurlijk ben ik tegen onverstandig vuurwerk afsteken. Maar om deze prachtige traditie helemaal de nek om te draaien, het af te schaffen voor mensen die er verstandig mee omgaan dat zou ik heel erg vinden.''