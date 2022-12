Slechtziende Marjolein wenst vuurwerkverbod voor haar geleidehond: "Jammer dat het nodig is"

Marjolein Porsius (66) uit Akersloot is voorstander van een algeheel vuurwerkverbod. Samen met haar blindengeleidehond Finja (8) staat zij doodsangsten uit door het geknal, al vindt ze het jammer dat zo'n verbod nodig is. "Als het knallen alleen beperkt is tot oudejaarsnacht dan is er mee te leven, maar men houdt zich niet aan de regels."

NH Nieuws/ Anne Klijnstra

Marjolein is een van de leden van ons NH Nieuws-panel die reageerde op ons vuurwerkonderzoek, waarin een grote meerderheid aangaf 'helemaal van het geknal af te willen'. In haar gemeente, Castricum, geldt dit jaar geen vuurwerkverbod tijdens nieuwjaar, wél zijn er vuurwerkvrijezones ingesteld. De Akerslootse ziet nog maar voor acht procent en is dankzij labrador Finja mobiel en zelfstandig. Inmiddels is het duo ruim zes jaar samen, zijn ze een echt team, maar beleefden ze ook hele angstige momenten door vuurwerk. "Finja 'bevroor' en kon op dat moment haar werk niet doen", vertelt ze in de video. Tekst gaat verder.

Slechtziende Marjolein wenst vuurwerkverbod voor haar geleidehond - NH Nieuws/ Anne Klijnstra

Met Finja is het uiteindelijk allemaal goed gekomen, maar vuurwerk zal nooit 'normaal' voor haar worden. "Met oudjaar kruipen we met z'n allen in bed en nemen we de champagne en hapjes mee. Finja slaapt dan bij ons, en zo komen we de jaarwisseling goed door." Het verhaal en de zorgen van Marjolein worden onderstreept door KNGF Geleidehonden. Die organisatie pleit al jaren voor een verbod op consumentenvuurwerk. "Onze cliënten ervaren grote overlast van vuurwerk", licht woordvoerder Eveline Lentz toe. "En merken ook dat de vuurwerkperiode effect heeft op de hond."

"Een hulphond kost zo'n 40.000 euro en met één knal kan zo'n dier arbeidsongeschikt raken" Eveline Lentz - KNGF Geleidehonden

Het KNGF traint haar hulphonden op harde geluiden, onder andere met een alarmpistool. "Maar onze 'harde geluiden training' is niet te vergelijken met het huidige vuurwerk", stelt het KNGF. "Dat geluid is grillig, komt van alle kanten en met dreunen die door het hele lijf voelbaar zijn. Hier kun je een hond niet op voorbereiden." "Het professioneel fokken, opvoeden en opleiden van een hulphond kost gemiddeld 40.000 euro. En het ís gebeurd dat honden door nare ervaringen met vuurwerk arbeidsongeschikt zijn geraakt. Het gemis van de hond als essentieel hulpmiddel én als maatje, is veel groter dan menig vuurwerkafsteker zich kan voorstellen." Dat er honden door vuurwerk moeten worden afgekeurd komt dus voor. "Meestal kunnen we getraumatiseerde honden hertrainen. Dat is wel hard werken, want de angst zit vaak diep. Maar het kan dus allemaal in één knal weg zijn."