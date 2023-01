Vuurwerkverboden Amsterdam, Haarlem, Heemstede en Bloemendaal genegeerd

Afgelopen twee jaar gold een landelijk vuurwerkverbod vanwege corona, maar dit jaar kon er op de meeste plekken weer geknald worden. In Amsterdam, Heemstede, Haarlem en Bloemendaal gold een verbod en in 16 andere gemeenten waren vuurwerkvrije zones ingesteld.

In de video is te zien dat er in Amsterdam veel vuurwerk afgestoken is. Op Twitter is te lezen dat de vuurwerkverboden ook in de andere gemeentes weinig indruk hebben gemaakt, zoals in Haarlem. Eerder gaf de landelijke politie al aan dat het handhaven geen prioriteit had.

Tekst gaat door onder de tweets.