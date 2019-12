Florian beschadigde zijn oog door vuurwerk, maar vindt verbod 'niet nodig'

HAARLEM - Hij was nog maar een jaar of tien, toen Florian (28) een oogbeschadiging door vuurwerk opliep. Een vuurbolletje uit een Romeinse kaars viel in zijn oog en liet een brandplek achter. Toch is de Haarlemmer tegen een vuurwerkverbod.

Hoewel het inmiddels achttien jaar geleden is, weet NH Nieuws-panellid Florian nog goed hoe het incident verliep. "Ik stond samen met mijn opa in de achtertuin, het was hartje zomer dus niet eens rond Oud en Nieuw." 'Ik schoot een Romeinse kaars vanuit mijn hand' Van zolder haalden ze een zogeheten Romeinse kaars: een langwerpige buis die kleine vuurballetjes afschiet. "Die staken we aan en ik hield 'm in mijn hand", vertelt Florian. Volgens de instructies moet het vuurwerk in de grond worden gezet. "Daar dachten we niet aan."

Quote Soms springt het litteken open en zie een dag of twee niets meer florian van hamelsveld - lid nh nieuws panel

Tijdens het afsteken ging er iets mis met het vuurwerk. Vermoedelijk omdat het oud was en al lang op de zolder lag, denkt Florian. Een vuurbal schoot niet goed omhoog en belandde in zijn oog, waardoor een plekje op zijn hoornvlies verbrandde. Gelukkig kon de wond genezen, maar er blijft een litteken over. "Ik heb er momenteel niet zoveel last van, maar hij is twee keer opengesprongen. Dan zie ik een dag of twee niets met dat oog en moet ik het weer met oogzalf behandelen." 'Er wordt al zoveel verboden' Toch is de Haarlemmer een tegenstander van een vuurwerkverbod. "Er wordt tegenwoordig al zoveel verboden, ik vind dat iedereen zelf mag weten wat hij met vuurwerk doet." Het liefst zou hij zelfs pleiten voor een uitbreiding van de vuurwerktijden. "De tijden zijn al ingeperkt, dat had van mij niet gehoeven. Je moet natuurlijk wel rekening houden met dieren bijvoorbeeld, maar om het nou helemaal te verbieden, gaat mij echt te ver." En de vuurwerkvrije zones in Haarlem? "Van mij hoeven er geen nieuwe bij. Als iedereen het gewoon voor zijn voordeur doet, is er niets aan de hand."