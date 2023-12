Zaanstad gaat vanaf morgen al strijd met vuurwerkoverlast aan

De camera's komen net als vorig jaar te hangen op het Kaaikhof in Assendelft, in Poelenburg en op het Trefplein ('t Kalf) in Zaandam. Daar wordt ook extra verlichting opgehangen. Volgens de gemeente hebben deze maatregelen een 'bewezen afschrikkende werking en helpen ze voorkomen dat mensen de fout in gaan'.

De gemeente geeft daarnaast aan dat op plekken waar veel vuurwerkoverlast wordt gemeld, extra toezicht zal zijn van handhavers en de politie. Twee particuliere beveiligingsbedrijven worden ingevlogen om op oudejaarsnacht een handje te helpen.

Vuurwerkvrije zones

Zoals in de meeste gemeenten gelden er ook in Zaanstad een paar 'vuurwerkvrije zones'. Hier mag ook tijdens oud en nieuw geen vuurwerk afgestoken worden. Het gaat onder andere om de gebieden rondom verzorgingstehuizen, instellingen met dieren, opvanglocaties voor vluchtelingen, de Zaanse Schans en het ziekenhuis.

De gemeente heeft voor het gemak een volledige lijst met de vuurwerkvrije zones gepubliceerd.