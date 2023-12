Opbrengst schamel, maar straffeloze vuurwerk-inleveractie Zaanstad al 'boven verwachting'

Zaankanters die thuis verboden vuurwerk hebben liggen, kunnen dat vandaag straffeloos inleveren bij de gemeente. Op het fietsendepot in Zaandam is de hele dag een inleverpunt geopend, waar rond de klok van 13.30 uur een halve kilo was binnengebracht.

Toch is burgemeester Jan Hamming tevreden, vertelt hij aan NH-verslaggever Tom van Midden. "Heel fijn om te zien dat veel mensen de moeite nemen om het hier te brengen. En dat is boven verwachting, want ik had enigszins gevreesd dat niet veel mensen dit zouden doen. Maar we zijn hier niet voor niks vandaag."

Vergeleken bij de opbrengst van een vuurwerk-actiedag eerder deze week is dat ronduit schamel. Tijdens die actiedag werd door politie en gemeente 119 kilo illegaal vuurwerk in een kelderbox gevonden en een man opgepakt.

De eenmalige inleveractie is vooral bedoeld om mensen bewust te maken van de gevaren van vuurwerk in huis. Toch hoopt de gemeente ook vuurwerkoverlast met de actie terug te dringen, al is het de vraag of dat mag.

Hoewel de actiedag voornamelijk gericht is op vuurwerk dat sinds 2020 verboden is (knalvuurwerk) mag ook zwaarder illegaal vuurwerk worden ingeleverd. Dat gebeurde vanochtend onmiddelijk na opening van het inleverpunt, toen er een doos Spaanse vlinderbommen werd binnengebracht. "Elke vuurwerkbom die van straat wordt gehaald, daar ben ik blij mee", aldus Hamming.

Restjes van vorige jaren

Toch wordt er voornamelijk vuurwerk ingeleverd dat voor 2020 in Nederland wél legaal was. "Het lag in de garage en is van m'n zoon", vertelt een man die een tasje met rotjes en single shots heeft ingeleverd. "Die is het huis uit, en het lag al een tijdje in de garage. Nu was een mooie gelegenheid om er van af te komen."