Eerste kennismaking met Regillio Simons, de nieuwe hoofdtrainer van FC Volendam

Hij is momenteel vooral bekend als 'de vader van Xavi', maar ook aan zijn eigen carrière wordt hard gewerkt. Regillio Simons is samen met Michael Dingsdag aangesteld als het nieuwe trainersduo van FC Volendam. De twee brengen weer een beetje de lach terug in het vissersdorp. "Hij was een schopper en ik niet", zegt Simons met een big smile over zijn rechterhand.

De spanning was om te snijden. De club lag in puin met het ontslag van Jan Smit en het bestuur en wat volgde was het opstappen van Team Jonk. Drie weken later staan Simons en Dingsdag in dezelfde ruimte en is het weer een beetje losjes bij Volendam.

Het voelt als een frisse wind en hoop in bange dagen. Met de komst van Simons en Dingsdag is het merkbaar relaxter binnen de club dan exact drie weken geleden. Jaap Veerman, voorzitter van de Raad van Commissarissen, gaf toen in business lounge de geruchtmakende persconferentie .

Op papier is Simons nu de baas, maar in feite vormt hij samen met Dingsdag een duo. Simons beschikt over het hoogste trainersdiploma en Dingsdag niet. Na het op non-actief stellen van Matthias Kohler was het duo al de tijdelijke opvolger, maar dat is nu definitief. Dit was de enige vorm waarin de club het duo voor langere tijd aan kon stellen. Van een stroman-constructie is echter geen sprake. "We zijn allebei genoeg trainer om dat niet te willen. Dat soort taferelen doen wij niet aan."

Amsterdamse connectie

Dat het snel kan gaan met de trainerscarrière, bewijst Simons. Begin van dit seizoen stapte hij samen met Dingsdag in bij Jong FC Volendam. De twee hadden nog geen connectie, maar het klikte al snel. "We komen allebei uit Amsterdam en hebben bij DWS gevoetbald", zegt Simons over de link tussen de twee.

Het afgelopen jaar was Simons nog hoofd jeugdopleiding bij asv De Dijk en was Michael Dingsdag assistent-trainer bij Telstar en trainer van de Onder-23. Qua karakters vullen Simons en Dingsdag elkaar aan. "In persoonlijkheden zijn wij heel anders. Michael is heel direct en ik ben heel indirect. Ik ben meer specialist, hij is meer een strateeg."

