Moddergooien compleet: RVC haalt in persconferentie keihard uit naar Jan Smit

Volgens de RVC is de situatie tussen het bestuur onder leiding van Jan Smit en de RVC al langere tijd dramatisch. "Jan Smit zit sinds 1 juli 2022 in het bestuur voor FC Volendam. Binnen een jaar na het aantreden is het eigen vermogen van 0 euro naar min 3 miljoen euro gekelderd. Met andere woorden: het kostenniveau van FC Volendam paste binnen één jaar in geen enkel opzicht meer bij het inkomsten- en verdienmodel van de club."

"De periode onder Jan Smit kenmerkte zich als een continue strijd tussen het bestuur en de RVC. Dat heeft geresulteerd in een niet te repareren vertrouwensbreuk en onderlinge strijd over de leiding aan de club. Er zijn meerdere confrontaties geweest."

Confrontaties en vijf uur durende presentatie

Onderdeel van die confrontaties zijn maar liefst drie 'formele gele kaarten', ook wel officiële waarschuwingen, van de RVC richting het bestuur.

De uiteindelijke escalatie komt volgens de RVC volgens een vijf uur durende presentatie van het bestuur over een nieuwe koers bij FC Volendam. Het bestuur presenteerde daarbij een plan met 54 punten om de club te hervormen. Het bestuur zou daarbij duidelijk hebben gemaakt dat zij op zouden stappen als de RVC niet akkoord zou gaan met de hervormingen.

De RVC heeft vervolgens besloten om die hervormingen wel actief te ondersteunen, maar op drie punten bezwaar aan te tekenen. Volgens Jaap Veerman heeft Jan Smit daarop aan de telefoon gezegd: "Jaap, het is nu oorlog. Het gevecht gaat nu pas echt beginnen. Ik wil jou nooit meer een op een spreken."

De deur was nog niet dicht

Op 26 november werd vervolgens een brief gestuurd om te praten over de ontstane situatie. In die brief werd ook aangegeven dat het bestuur ontslagen zou worden, mocht er niks uitkomen. Volgens de RVC stond de deur dus nog wel open om eruit te komen, maar heeft het bestuur ervoor gekozen om het via de media uit te vechten. Daarom is uiteindelijk gister besloten om over te gaan tot ontslag. "Jan heeft dat vreselijk hard gespeeld. De RVC was bijna op de knieën, maar net niet."

"We hebben de tsunami onderschat, want de voorzitter had een enorme media-power. Er was dus nog een optie om ontslag af te wenden. Dat is vervolgens uitgevochten via de media, en niet via het gesprek dat wij dus wilden voeren."

Aan het einde van de persconferentie voegde RVC-voorzitter Jaap Veerman ook nog toe dat de schorsing van Frans ten Berge, de zakelijk directeur die eergisteren als laatste wapenfeit op non-actief werd gesteld door Jan Smit, opgeheven wordt.