Voorzitter Jan Smit en overige bestuursleden FC Volendam moeten vertrekken

Smit was tien jaar bestuurslid van de club uit het vissersdorp en botste afgelopen voorjaar hard met de Raad van Commissarissen (RvC). Er werden pogingen gedaan om de brokstukken te lijmen, maar tevergeefs. Volgens Smit is er komende donderdag nog een ingelaste vergadering, maar zou die voor de vorm zijn.

Onlangs presenteerde de voetbalclub de jaarcijfers. Daaruit bleek dat er een tekort was van dik drie miljoen euro op een begroting van tien miljoen euro. Die cijfers waren beduidend slechter dan het verlies van twee miljoen waarvoor RvC-voorzitter Jaap Veerman bij de bewuste informatie-avond waarschuwde.

Keje Molenaar

Onenigheid was er ook tussen de RvC en het bestuur over het aanstellen van vice-voorzitter Keje Molenaar. Zijn voordracht werd door de RvC tegengehouden. De RvC ligt al langer in de clinch met een aantal sleutelfiguren, bekend als Team Jonk. Wat het vertrek van het bestuur betekent voor het aanblijven van Wim Jonk, trainer Matthias Kohler en de directieleden is nog niet duidelijk.

Sportief gaat het dit seizoen niet goed met de club. Na het verlies afgelopen weekend tegen AZ, staat de club op de voorlaatste plek. Komende zaterdag speelt FC Volendam thuis tegen PEC Zwolle.