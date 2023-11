Machteloos FC Volendam krijgt 'hakjes hier en daar' van frivool AZ: "Frustrerend"

Voor FC Volendam was het een 'frustrerende middag' volgens middenvelder Calvin Twigt. Op bezoek bij AZ hadden de Palingboeren weinig in de melk te brokkelen en zagen AZ frivool naar een 3-0 overwinning voetballen. "Je ziet dan hakjes hier en daar. Dan is het wel frustrerend als je achter de bal aan moet lopen", zegt Twigt.

De middenvelder van Volendam had te maken met een AZ dat snel op voorsprong kwam via Ruben van Bommel. In de daaropvolgende minuten had de score al snel veel hoger kunnen oplopen, maar dat liet AZ na. "We hebben een hele week hiernaartoe geleefd en als je dan dit op het veld liet zien, is het niet best:", zegt Twigt.

"Het ging allemaal net iets te snel", gaat Twigt verder over de wedstrijd. Ondanks dat hij veel achter de bal aan liep, voelde het voor hem niet machteloos. "Het is niet erg als je de bal niet hebt, maar je moet wel goed staan. Als team liep het niet lekker."