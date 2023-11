FC Volendam verslikt zich in amateurploeg en vliegt uit de beker

Een flinke tegenvaller voor FC Volendam. De Palingboeren hebben in de eerste ronde van de KNVB-beker verloren van Excelsior Maassluis, 0-1. Voor de tweededivisionist scoorde Redouan Omar Ouali in de twintigste minuut.

Bij FC Volendam kwam Robin Maulun nog wel binnen de lijnen. Het waren pas de eerste minuten voor de Franse aanvallende middenvelder die afgelopen zomer tekende in Volendam.

Rode cijfers

Voor FC Volendam is dit de volgende tik. Zo hebben de mannen van Kohler het al erg zwaar in de competitie. Na twaalf wedstrijden staan de Volendammers op een degradatieplek. En buiten het veld kwam vandaag naar buiten dat de club uit het vissersdorp dik in de rode cijfers staat. Het boekjaar 2022/2023 is afgesloten met drie miljoen euro in de min.

Na de interlandperiode wacht de volgende wedstrijd voor FC Volendam. Op zondag 26 november is AZ in Alkmaar de tegenstander.





Opstelling FC Volendam:

Backhaus; Payne (Douiri/46), Mirani, Flint, Cox, De Haan, Zeefuik, Van Driel (Plat/64); Ould-Chikh (Kuol/46), Mühren (Maulun/79), Johnson (Booth/64)