AZ wint overtuigend Noord-Hollandse derby tegen kansloos FC Volendam

Op overtuigende wijze heeft AZ de Noord-Hollandse derby van FC Volendam gewonnen. De Alkmaarders kwamen geen moment in de problemen en waren met 3-0 te sterk. De score had voor AZ nog veel hoger kunnen oplopen, maar de paal stond twee keer in de weg en een doelpunt werd afgekeurd.

Vlak daarna kon Ernest Poku de score zelfs verdubbelen, maar hij schoot over terwijl hij vlak voor de keeper stond. Binnen tien minuten had AZ eigenlijk al drie keer moeten scoren, want ook Sven Mijnans miste een opgelegde kans.

Bij AZ kreeg Tiago Dantas een basisplaats op het middenveld als vervanger van Dani de Wit, die op de bank plaatsnam. Ernest Poku vervulde de positie als rechtsbuiten, wat betekende dat Ibrahim Sadiq weer naar de bank was overgeheveld. Bij Volendam keerden Garang Kuol, Calvin Twigt, Benaissa Benamar en Oskar Buur weer terug in de basis ten opzichte van het bekerechec tegen Excelsior Maassluis (1-0 verlies).

De ploeg van trainer Matthias Kohler mazzelde dat het nog in de wedstrijd zat. Toch kreeg het zelf na tien minuten wel ineens wat kansjes uit een actie van Oskar Buur en een gevaarlijke hoekschop.

Toch speelde het spel zich voornamelijk op de helft van Volendam af. Het doel van Mio Backhaus werd meerdere keren onder vuur genomen, maar wonderlijk genoeg bleef het slechts bij die ene treffer van Van Bommel. Hij dacht na een half uur weliswaar zijn tweede binnen te tikken, maar Ernest Poku liep even daarvoor buitenspel.

Pas vlak voor rust kwam Volendam aan voetballen toe. Robert Mühren kreeg nog wel een kans, maar slaagde er niet in om het doel van AZ onder vuur te nemen. Op slag van rust raakte Sven Mijnans geblesseerd aan de binnenkant van zijn knie. In de blessuretijd raakte Pavlidis nog wel de paal uit een voorzet vanaf de rechterkant, maar het bleef dus bij de minimale voorsprong voor AZ.

Kansenregen

Direct na de pauze kwam de tweede treffer er wel voor AZ. David Moller Wolfe was het strafschopgebied ingelopen en gaf de bal hard en laag voor tegen het been van Pavlidis, die de 2-0 maakte en daarmee zijn veertiende treffer van het seizoen.

FC Volendam werd even later gevaarlijk. Damon Mirani nam een bal uit de lucht op zijn pantoffel, maar zag Ryan de bal katachtig wegboksen. Aan de andere kant viel de 3-0 voor AZ in de 58e minuut. Backhaus redde op een vrije trap van Yukinari Sugawara, waarna Van Bommel tegen de paal schoot en Bruno Martins Indi de bal pardoes voor zijn voeten kreeg en binnentikte.

Het enige wat Volendam kon doen was de schade beperken, want het had zelf bar weinig in te brengen. Het gaf AZ-trainer Jansen ook de gelegenheid om drie wissels toe te passen en Jayden Addai te laten debuteren in de hoofdmacht van de Alkmaarders. De score voor AZ had nog hoger kunnen oplopen, want Pavlidis raakte voor de tweede keer in de wedstrijd de paal.

Komende donderdag speelt AZ in de Conference League thuis tegen Zrinjski Mostar. De aftrap in Alkmaar is dan al om 18.45 uur. In de competitie gaat het volgende week zondag op bezoek bij FC Utrecht. FC Volendam neemt het op zaterdag op tegen PEC Zwolle.

Opstelling AZ: Ryan; Sugawara (Kasius/69), Bazoer, Martins Indi (Penetra/69), Moller Wolfe; Clasie, Mijnans (Mihailovic/45), Dantas; Poku (Addai/69), Pavlidis, Van Bommel

Opstelling FC Volendam: Backhaus; Buur (Plat/67), Benamar, Flint, Cox; Mirani (Maulun/80), De Haan, Twigt; Ould-Chikh, Mühren (Zeefuik/59), Kuol (Booth/67)