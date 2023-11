Theo Zwarthoed van doelman tot schilder: "Mijn beste herinneringen liggen bij AZ"

Oud-keeper van AZ en FC Volendam Theo Zwarthoed is tegenwoordig schilder. Beide Noord-Hollandse teams spelen morgenmiddag tegen elkaar in Alkmaar. Wij blikken met Zwarthoed vooruit op het Noord-Hollandse voetbalonderonsje.

Theo Zwarthoed speelde 20 jaar profvoetbal en is nu schilder van beroep - NH Nieuws

"Ik verwacht dat AZ gaat winnen. Dat zijn ze ook wel verplicht als je kijkt naar selectie en begroting", zegt Zwarthoed. Als NH de oud-voetballer vraagt te kiezen tussen FC Volendam en AZ dan kiest hij voor de Alkmaarders. "Ik heb daar een geweldige periode gehad. De groep was geweldig. Wij zijn toen uitgegroeid van grijze muis tot halve finale Europacup. Dat doet wat met je."

Zwarthoeds carrière

Zwarthoed begon met voetballen bij RKAV Volendam. In het seizoen 2000-2001 stond hij onder contract bij het eerste van Volendam, maar tot een debuut kwam het niet. Bij AZ gebeurde dat wel: in 2002 maakte hij voor de Alkmaarders zijn debuut in het betaalde voetbal. Hij zou uiteindelijk tot 2008 bij AZ blijven.

Na zijn eerste periode in Volendam, speelde Zwarthoed nog twee periodes in het vissersdorp: van 2009 tot 2012 en het seizoen 2014-2015. Die waren een stuk succesvoller.