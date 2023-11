Contract AZ-verdediger Wouter Goes verlengd tot zomer 2028

De 19-jarige centrale verdediger stroomde vanuit de jeugdopleiding door naar het eerste elftal waarvoor hij tot op heden negen competitiewedstrijden speelde. Ook kwam hij in beide duels in de Conference League tegen Lazio Roma en de thuiswedstrijd tegen Legia Warschau (1-0) in actie.

Met AZ Onder 18 won aanvoerder Goes dit jaar ten koste van Hajduk Split (5-0) de Youth League en speelde hij de finale om de Intercontinental Cup. In het stadion van Boca Juniors verloren de AZ talenten na strafschoppen. Afgelopen zomer hevelde trainer Pascal Jansen de geboren Amsterdammer definitief over naar de A-selectie. Met ingang van dit weekend draagt Goes het rugnummer drie.

"Ik ben blij met het vertrouwen van AZ", zegt Goes op de website van AZ. de verdediger. "Ik had niet verwacht dat ik vorig jaar zoveel zou spelen. Mijn nieuwe doel is om zoveel mogelijk in AZ 1 te spelen en daarbij belangrijk te zijn."