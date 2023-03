Daniel Dekker in De Aftrap: "Volendam moet Jan Smit koesteren"

Daniel Dekker is trots dat hij bij zijn vertrek als voorzitter van de supportersvereniging Ajax benoemd werd tot erelid. Nog trotser is de radiomaker/DJ op de Gouden Harp die hij in 2015 kreeg voor zijn inzet voor de Nederlandse muziek. Niet toevallig kent Dekker Jan Smit al een tijdje en zag hij de zanger in zijn rol als voorzitter van FC Volendam stevig uit zijn slof schieten . "Jan heeft een enorme clubliefde en zegt hoe de zaken zitten. Dit dorp moet koesteren dat iemand zo zijn nek uitsteekt", aldus Dekker vanavond in De Aftrap op tv.

Aan tafel gaat het behalve over Smit en FC Volendam ook over de problemen in de voetbalstadions met supporters die zich misdragen en Ajax. Dekker wil zich nog niet neerleggen bij een gelopen titelrace. Ondanks dat de achterstand van Ajax op koploper Feyenoord sinds afgelopen zondag is verdubbeld tot zes punten.

Clubfotograaf Fred Rotgans vertelt aan tafel over zijn bijzondere verstandhouding met FC Volendam-speler Gaetano Oristanio die de fotograaf vorig seizoen bij een wedstrijd van zijn krukje liep. ""Hij liep me helemaal omver. Het is de hele avond op ESPN uitgezonden. Dan krijg je allemaal appjes".

Raak de Vlag

Natuurlijk wordt ook in deze aflevering weer het spelletje Raak de Vlag gespeeld. Erik-Jan Brinkman neemt het op tegen Volendam-speler Walid Ould-Chikh. Wie van hen lukt het twee van de drie ballen het dichtste bij de Noord-Hollandse vlag te schieten? Je ziet het om 17.10 / 18.10 / 19.10 uur etc. op tv, maar je kunt ook hieronder de hele uitzending van De Aftrap terugkijken.

