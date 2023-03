Keeper Robbin Ruiter in De Aftrap over die ene Ajax-training: "Ik zag het helemaal zitten"

Sinds eind januari is Robbin Ruiter de eerste keeper van SC Cambuur. Vorig jaar was de geboren Amsterdammer in beeld bij Ajax toen Remko Pasveer en Jay Gorter door blessures waren uitgeschakeld. "Ik had een heerlijke training afgewerkt en ik zag het helemaal zitten, maar ze gingen voor Tyton." Het was een droom geweest als het was doorgegaan, vertelt Ruiter in onze talkshow De Aftrap die je om 17.11 uur op tv kunt zien.

Robbin Ruiter trainde één dag bij Ajax mee - NH Sport/Edward Dekker

Frank van der Geest is de andere gast die aanschuift. Van der Geest keepte in het verleden onder meer voor AZ, Sparta Rotterdam, Heracles Almelo en FC Volendam. Bij die laatste club is hij sinds de zomer van 2021 de keeperstrainer. Opvallend genoeg maakte de eredivisionist dat de contracten van trainer Wim Jonk en zijn stafleden tot medio 2026 zijn verlengd. Maar dat geldt nog niet voor de aflopende verbintenis van de keeperstrainer. "Ik heb nog niet verlengde, maar de gesprekken zijn gaande", aldus Van der Geest. Tekst gaat verder onder de video.

Frank van der Geest heeft nog geen nieuw contract bij FC Volendam - NH Sport/Edward Dekker

Behalve deze twee (oud)doelmannen komt er in deze uitzending van De Aftrap ook nog een keepster voorbij. Kelly Steen verdedigt het doel van Telstar in de vrouwen eredivisie. Zij speelt in Zandvoort Raak de Vlag tegen Erik-Jan Brinkman.

De Aftrap van vrijdag 17 maart met Robbin Ruiter en Frank van der Geest - NH Sport/Edward Dekker

