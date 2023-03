Henny Meijer in De Aftrap: 'Te weinig geduld om bij Ajax te blijven'

Bij FC Groningen won Henny Meijer in 1991 de Gouden Schoen als beste speler van de eredivisie. Vier jaar eerder was de spits door Johan Cruijff naar Ajax gehaald. Maar toen hij in Amsterdam op de bank belandde, koos hij voor een transfer naar FC Groningen. "Ik wilde voetballen. Anders was ik om me heen gaan slaan", vertelt de inmiddels 61-jarige Meijer in vanavond op tv in onze talkshow De Aftrap.

Henny Meijer speelde slechts één seizoen voor Ajax - NH Sport/Edward Dekker

Tot de winterstop maakte Meijer in de eredivisie in het seizoen '87/'88 tien doelpunten voor Ajax. In de tweede seizoenshelft scoorde hij alleen nog tegen Feyenoord, waarna hij ondanks zijn doorlopende contract naar Groningen vertrok. Geen zin in de Heen en Weer Behalve Meijer schuift ook nog een andere oud-spits aan: Michiel Hemmen voetbalde onder meer bij FC Volendam, SC Cambuur en AGOVV Apeldoorn. Hemmen maakte destijds deel uit van de selectie van trainer Stanley Menzo die in 2008 kampioen werd van de eerste divisie. Hemmen kreeg echter zo weinig speelminuten dat hij geen zin had in de huldiging op de Heen en Weer. "Tuurlijk heb ik daar nu spijt van", aldus de nu 35-jarige Hemmen. Tekst gaat verder onder de video.

Michiel Hemmen heeft spijt dat hij de Heen en Weer liet schieten - NH Sport / Edward Dekker

In onze wekelijkse rubriek Raak de Vlag neemt Erik-Jan Brinkman het deze week op tegen Toine van Huizen, oud-speler van onder meer AZ en Telstar.

De Aftrap van vrijdag 10 maart met Henny Meijer en Michiel Hemmen - NH Sport/Edward Dekker