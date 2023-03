Oud-voetballer Van den Broek vindt straf voor spugende Volendam-speler Oristanio terecht

Benjamin van den Broek voetbalde in Nederland voor HFC Haarlem, FC Den Bosch en Telstar. Sinds hij gestopt is, zit hij in de tuchtcommissie die de straffen uitspreekt bij rode kaarten. Zo ook in de zaak van de spugende Gaetano Oristanio van FC Volendam. Van den Broek legt vanavond in De Aftrap uit dat de schorsing van vier wedstrijden redelijk is. "Het gaat om twee strafbare feiten; de overtreding én het spugen."