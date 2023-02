Forse schorsing voor 'spugende' Gaetano Oristanio, FC Volendam gaat in beroep

Gaetano Oristanio heeft na zijn rode kaart tegen AZ een lange schorsing aan zijn broek hangen. De middenvelder van FC Volendam moet vijf duels langs de lijn staan, waarvan één voorwaardelijk. Volendam gaat tegen dat voorstel in beroep, de zaak dient later deze week.

Trainer Wim Jonk vond dat zijn middenvelder 'ongelukkig' uitkwam. "Hij raakt die kuit van Jordy Clasie natuurlijk vol. Dan krijg je een rode kaart. Dat is helaas, want zijn intentie is nooit om iemand te blesseren." Van het spugen had Jonk niks meegekregen.

FC Volendam speelt komende zondag (sowieso zonder Oristanio) tegen FC Twente. De aftrap in Enschede is 16.45 uur en dat duel kun je live volgen in de radio-uitzending van NH Sport.

