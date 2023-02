LIVE NH Sport: AZ - FC Utrecht op herhaling

Precies negen dagen na het spektakelstuk dat in Alkmaar in 5-5 eindigde staan AZ en FC Utrecht opnieuw tegenover elkaar. Vanavond moet er sowieso een winnaar komen die zich plaatst voor de kwartfinale van het KNVB-bekertoernooi. Het duel is vanaf 18.30 uur rechtstreeks op de radio te volgen in een extra uitzending van NH Sport.

Voor FC Utrecht wordt het de derde uitwedstrijd dit seizoen in de beker. Eerder werd er gewonnen van de amateurs van Sportlust'46 (0-3) en Blauw-Geel'38 (1-3). AZ mocht de eerste ronde overslaan en schakelde daarna in Rotterdam vrij eenvoudig Excelsior uit (1-4).

Finale in 1982

In het bekertoernooi troffen beide ploegen elkaar in Alkmaar slechts twee keer. Dat was in de gouden jaren van AZ. In de laatste ontmoeting, in 1982, won het toenmalige AZ'67 de beker. De finale werd destijds over twee wedstrijden gespeeld. In stadion Galgenwaard verloren de Alkmaarders met 1-0, maar in de return poetste de ploeg van Georg Kessler die verliespartij, mede dankzij een hattrick van Kees Kist, weg: 5-1.

FC Utrecht bereikte in 2020 voor het laatst de finale door Ajax in de halve finale uit te schakelden. De eindstrijd tegen Feyenoord werd vanwege de corona-pandemie nooit gespeeld. In 2016 bleken diezelfde Rotterdammers in de finale met 2-1 te sterk. In 2004 ging de dennenappel wél met FC Utrecht mee naar huis dankzij de 1-0 zege op FC Twente. AZ veroverde de Cup tien jaar geleden voor het laatst door PSV met 2-1 te kloppen.

