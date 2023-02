AZ pakt punt tegen tiental FC Volendam en loopt weer averij op in titelstrijd

AZ heeft opnieuw verzuimd de koppositie in de eredivisie te pakken. Op bezoek bij FC Volendam werd het met enig fortuin 1-1. Volendam stond lange tijd op voorsprong na een goal van Xavier Mbuyamba en had aanspraak op meer. Na een rode kaart voor Gaetano Oristanio maakte Jens Odgaard gelijk.

In de aanloop naar de derby kende AZ fikse problemen in de centrale verdediging. Pantelis Hatzidiakos was de enige fitte centrale verdediger. Zinho Vanheusden raakte geblesseerd tegen FC Utrecht en zijn beeogde vervanger Riechedly Bazoer raakte donderdag geblesseerd op de training. Wouter Goes maakte in het hart van de verdediging daarom zijn debuut. Djordje Mihailovic ontbrak ook, waardoor Jesper Karlsson een linie zakte.

Dat zorgde ervoor dat Myron van Brederode aan de aftrap stond, voor het eerst sinds eind oktober. De wedstrijd kende een saaie en gezapige eerste helft. Er werden veel ballen over de zijlijn gespeeld door AZ en ze creëerden geen noemenswaardige kans. FC Volendam werd gevaarlijk via Xavier Mbuyamba (kopbal uit vrije trap) en Gaetano Oristanio. Het leidde niet tot goals.

Tekst gaat verder onder het interview met AZ-trainer Pascal Jansen