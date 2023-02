Slechts één centrale verdediger voor AZ-coach Jansen: "Is maar net hoe je het bekijkt"

Grote problemen voor AZ in het centrum van de verdediging. Geen Martins Indi, Beukema, Dekker, Vanheusden tegen FC Volendam. Daar komt ook bij dat trainer Pascal Jansen geen beroep kan doen op Riechedly Bazoer. De middenvelder annex verdediger raakte donderdag geblesseerd op de training. "Het is maar net hoe je het bekijkt."

"We hebben de grens opgezocht met Zinho Vanheusden", vertelt trainer Pascal Jansen over het uitvallen van de Belgische verdediger. Vanheusden hield zijn kwetsuur over aan de wedstrijd van afgelopen weekend tegen FC Utrecht. "Hij moest er van het weekend iets eerder in dan wenselijk."

Mihailovic

Naast de malaise achterin kent Jansen ook problemen op de nummer tien positie. Vorige maand raakte Dani de Wit al geblesseerd, maar ook zijn vervanger Djordje Mihailovic is een twijfelgeval. De Amerikaan viel gister uit op de training en het is nog onduidelijk of hij fit genoeg is om morgenavond te spelen.

Clasie of Goes

De vraag is dus wie Pantelis Hatzidiakos gaat vergezellen in het centrum van de verdediging. Middenvelder Jordy Clasie is wellicht een optie. De aanvoerder speelt het hele seizoen al enorm sterk naast Tijjani Reinders in de middelste linie van het elftal. Toch speelde de Haarlemmer in het verleden al meerdere keren achterin voor de Alkmaarders. Ook Wouter Goes is een mogelijkheid. De jeugdige verdediger doet het dit seizoen uitstekend bij Jong AZ en behoorde de laatste twee wedstrijden tot de selectie van de Alkmaarse hoofdmacht.

Tekst loopt door onder de foto.