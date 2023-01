AZ heeft beet en hengelt talent Sven Mijnans binnen

AZ heeft zich op de laatste dag van de winterse transferperiode versterkt met Sven Mijnans. De middenvelder komt per direct over van Sparta Rotterdam en tekent een meerjarig contract in Alkmaar.

De 22-jarige Mijnans stond deze winter in de belangstelling van meerdere clubs. Zo zouden Feyenoord, PSV, FC Twente en het Duitse Hertha BSC interesse hebben getoond in de middenvelder. AZ bleek uiteindelijk het meest doortastend en komt nu als winnaar uit de strijd. Hoeveel de Alkmaarders voor Mijnans hebben betaald is niet bekend gemaakt.

Amateurs

Mijnans speelde tot zijn achttiende nog bij de amateurs van Spijkenisse. Uiteindelijk pikte Sparta hem op en via de hoogste jeugdelftallen groeide Mijnans geleidelijk uit tot sterkhouder. Bij Sparta, de nummer zes van de eredivisie, was Mijnans dit seizoen een van de revelaties. De kersverse aanwinst van AZ scoorde al drie doelpunten in de eredivisie en gaf bovendien al vijf assists. Mijnans is na Mathew Ryan en Djordje Mihailovic de derde aanwinst voor AZ deze winter.