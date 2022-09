Topfit AZ-talent Wouter Goes weet door Maxim Dekker dat het snel kan gaan

Vier wedstrijden in acht dagen voor Wouter Goes. De centrale verdediger van Jong AZ vraagt het maximale van zijn lichaam. En dat gaat 'm vrij goed af, toch verloor Goes wel met Jong AZ vrijdagavond van Willem II, 1-0. "Dit is echt geen lekker gevoel."

Tegen Willem II kwam Jong AZ moeilijk onder de Tilburgse druk vandaan. De Alkmaarse beloften liepen vooral op eigen helft achter de bal aan. Dat betekende een drukke avond voor verdediger Wouter Goes. Toch leken de Alkmaarse talenten lange tijd een puntje mee te snoepen uit Brabant, maar vlak voor tijd moest Jong AZ een tegentreffer incasseren. Compliment Naast Willem II speelde Goes de afgelopen week ook tegen ADO Den Haag (2-2) en PEC Zwolle (2-3 verlies). Tussendoor won de Amsterdammer nog met AZ onder 18 in de Youth League van het Ierse Shamrock Rovers (5-0). En in alle vier de wedstrijden speelde Goes de volle negentig minuten. Een prestatie die volgens trainer Maarten Martens een compliment verdiend. "Ook vandaag ging hij weer voorop in de strijd." Tekst loopt door onder de video.

Maxim Dekker Deze zomer verlengde Goes zijn contract bij AZ tot medio 2026. Nu is hij een onbetwiste basisspeler bij Jong AZ, maar zijn uiteindelijke doel is de Alkmaarse hoofdmacht. En door de prestaties van leeftijdsgenoot Maxim Dekker weet hij dat het snel kan gaan. Dekker speelde de afgelopen weken door een blessure van Bruno Martins Indi de nodige wedstrijden in AZ 1. "Ik hoop over een paar jaar samen met hem het centrale duo van AZ te vormen." Tekst loopt door onder de video.

De volgende wedstrijd voor Jong AZ is pas over twee weken tegen De Graafschap. Wat rust voor Goes zou je zeggen, maar de Amsterdammer gaat deze periode op pad met Oranje onder 19. En dat betekent drie interlands.