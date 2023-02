Verrassende topper in Volendam, maar het liefst met minder goals: "Dan word je heel snel grijs"

De twee best presterende clubs van 2023 kruisen zaterdagavond de degens aan De Dijk. FC Volendam krijgt AZ op bezoek in de Noord-Hollandse derby en zal de goede lijn door willen trekken. "Dat zijn toch wedstrijden die in deze regio wel leven", zegt trainer Wim Jonk.

FC Volendam-trainer Wim Jonk: 'Een mooi compliment' - NH Sport / Stephan Brandhorst

Het contrast in Volendam is groot. Voor de winterstop pakte Het Nieuwe Oranje slechts zes schamele punten en na de winterstop staat de teller op tien uit vijf wedstrijden. Als klap op de vuurpijl wist het uit bij Ajax een punt (1-1) uit het vuur te slepen. AZ is dit kalenderjaar de koploper met dertien punten uit de eerste vijf wedstrijden na de winterstop. Good to be back Voor Calvin Twigt was het een extra bijzondere week. Na lang blessureleed, stond hij in Amsterdam in de basis en maakte hij tegen FC Groningen (3-2 winst) zelfs een doelpunt. De middenvelder heeft zich snel in de kijker gespeeld. "Veel dingen die ik niet had zien aankomen of durven dromen", zegt de 20-jarige voetballer. Tekst loopt door onder de video.

Calvin Twigt heeft zichzelf snel in de ploeg bij FC Volendam gespeeld - NH Sport / Stephan Brandhorst

Met AZ krijgt Volendam de nummer twee van de eredivisie op bezoek. De Alkmaarders kennen een stabiel seizoen, maar speelden afgelopen weekend sensationeel gelijk tegen FC Utrecht (5-5). Jonk hoopt dat het in Volendam iets minder spectaculair zal zijn. "Dan word je als trainer snel grijs. Als voetballiefhebber is dat natuurlijk prachtig om te zien." Doelpuntenfestijn Jonk prijst de Alkmaarders over de koers die zij al jaren varen. "Ze zijn een stabiele club en dat stralen ze ook op het veld uit", zegt hij over de nummer twee in de eredivisie. "Op dit moment doen zij zeker mee. Vier à vijf ploegen doen niet voor elkaar onder. Als iedereen weer fit is, hebben ze daar een uitstekende selectie." Tekst loopt door onder de video.

Jonk: "Als trainer word je daar heel snel grijs van" - NH Sport / Stephan Brandhorst

Eerder dit seizoen verloor Volendam in Alkmaar met 2-1, ondanks dat het lange tijd met een man meer op het veld stond. Bij FC Volendam keert Bilal Ould-Chikh weer terug in de wedstrijdselectie na een disciplinaire schorsing. Benaissa Benamar deed de hele training mee, maar zal naar alle waarschijnlijkheid niet starten. Verder kunnen de Volendammers over een volledig fitte selectie beschikken. De wedstrijd tussen FC Volendam en AZ begint zaterdag om 18.45 uur aan De Dijk. Morgen volgt de voorbeschouwing vanuit het AZ-kamp.