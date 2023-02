OFC verslaat HHC verrassend, AFC loopt uit op concurrent

OFC heeft vanmiddag opnieuw een titelkandidaat verrast in de tweede divisie. Ditmaal was HHC uit Hardenberg het slachtoffer, 2-0. Eerder pakte de degradatiekandidaat al punten tegen AFC en De Treffers. Koploper AFC profiteerde optimaal (2-0 winst op Rijnsburgse Boys) en heeft nu zes punten meer dan HHC.

De thuisploeg begon sterk tegen OFC en kreeg een kans via Jurjan Mannes in de derde minuut. Deze inzet werd gekeerd door doelman Ischa Bouwman. Vlak voor de rust sloegen de Oostzaners tweemaal toe. Eerst was het Niels Butter en twee minuten later scoorde Niels Springer: 2-0.

Het was vooral aan Bouwman te danken, dat OFC het volle pond pakte. Zo kregen Rob van der Leij, Joerie Church en Mannes mogelijkheden. Steeds was de doelman van OFC spelbreker.

OFC blijft ondanks de overwinning laatste in de tweede divisie.

Tekst gaat verder onder de foto