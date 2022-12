Opnieuw blijkt AFC de sterkste in topper en OFC delft onderspit tegen concurrent

AFC – De Treffers 2-0

36’ Kevin Visser 1-0

80’ Brian Campman e.d. 2-0

AFC gaat dus als koploper van de tweede divisie de winterstop in. De eerste mogelijkheid was voor Melvin Platje, maar hij mikte de bal net naast. Raily Ignacio, zijn partner in de aanval, schoot snoeihard op de paal. Vanuit kansrijke positie kopte hij even later naast. De openingsfase was vooral voor AFC, maar De Treffers kroop daarna uit zijn schulp. Zo kregen Brian Campman en Gavin Vlijter kansen op de openingsgoal. De thuisploeg opende de score via Kevin Visser. Hij prikte de bal achter doelman Niels Kornelis, nadat de eerste inzet van Ignacio werd gekeerd.

De Groesbekers gaven niet op en maakten bijna gelijk via Campman. Kantelpunt in de wedstrijd was een rode kaart voor Ricardo Ippel. Hij verijdelde een counter van AFC en moest daardoor eerder gaan douchen. Campman verdubbelde in de slotfase de voorsprong van de Amsterdammers. Een stiftje van de ingevallen Thijs Jesse ging al richting het doel, maar Campman gaf het beslissende tikje: 2-0.

AFC staat bovenaan in de tweede divisie en heeft vier punten voorsprong op nummer drie De Treffers. HHC uit Hardenberg is tweede en heeft slechts één puntje minder. IJsselmeervogels is 21 januari de eerstvolgende tegenstander.