Op het oude trapveldje van WK-ster Sofyan Amrabat: "Ik geloof in die jongen"

Weer of geen weer, Sofyan Amrabat was vroeger samen met zijn broer Nordin vaak te vinden op één en hetzelfde voetbalveldje in Huizen. Terwijl Sofyan op het WK in Qatar als één van de grote verrassingen wordt gezien, spreken we met Mahmoud el Boustati, jeugdvriend van de broers Amrabat en inmiddels hun zaakwaarnemer: "Hier heeft hij z'n carrière gemaakt."

De handen van Mahmoud blijven diep in zijn zakken zitten, het is dan ook ijskoud. Een weertype waar de broertjes Amrabat, en overigens ook Mahmoud, vroeger niet voor terugschrokken: "Ze waren hier niet weg te slaan. Sofyan had wel echt een drukke planning in de jeugd van FC Utrecht, maar als het even kon was hij hier aan het voetballen met oudere jongens."

Dat Sofyan nu zo'n furore maakt op het wereldkampioenschap is voor Mahmoud geen verrassing meer. "Hij speelde ook al geweldig bij Fiorentina en dat trekt hij nu door." Volgens zijn jeugdvriend kwaliteiten die hij zeker deels op dat veldje in Huizen heeft geleerd. "Sofyan speelde hier altijd tegen jongens die ouder waren dan hem, dus hij moest altijd spelen met passie. Dat heeft hij de afgelopen wedstrijden op het WK ook gedaan."

Benieuwd naar het oude trapveldje van Amrabat? Bekijk onderstaande video. Tekst gaat door.