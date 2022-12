Zaalvoetbalicoon El Morabiti geniet in Qatar van Marokko en Van Gaal: "Wil koffie met hem drinken"

De historische winst van Marokko op Spanje zag Zaid el Morabiti van dichtbij. De zaalvoetballegende uit Amsterdam is op het WK in Qatar en keek daar z'n ogen uit. "Ik kreeg al kippenvel bij het volkslied in het stadion en na afloop was de sfeer echt abnormaal. Zoiets heb ik nog nooit meegemaakt."

Zaid el Morabiti bezoekt Marokko - Spanje

"Geweldig hoe de fans van Marokko hier in Doha het feest vieren", vertelt Zaid el Morabiti aan de telefoon tegen NH Sport. De coach van de Amsterdamse zaalvoetbalclub Lebo is een weekje in het Arabische land voor het WK en om zaalvoetbalclinics te verzorgen. "Er zijn hier echt Marokkanen van over de hele wereld. Ik denk dat wel zo'n driehonderdduizend Marokkanen. En iedereen geniet van dit prachtige resultaat, echt een geweldige sfeer. We zijn trots op Marokko." Aké en Berghuis Naast de wedstrijd Marokko - Spanje bezocht de 38-jarige Amsterammer ook de training van het Nederlands elftal. "Ik ken de fysiotherapeut van Oranje, Ricardo de Sanders, heel goed. Hij is namelijk ook mijn assistent bij Lebo. Na de training sprak ik nog even met spelers als Nathan Aké en Steven Berghuis. Zo ken ik Berghuis uit het zaalvoetbalwereldje. Hij deed vroeger weleens mee aan toernooien.” Tekst loopt door onder de foto.

Zaid el Morabiti met Oranje-international Nathan Aké

Tijdens de training keek El Morabiti met extra interesse naar bondscoach Louis van Gaal. Beide trainers hebben dezelfde werkgever. Naast Lebo is El Morabiti ook in dienst bij de KNVB. Hij is namelijk assistent-bondscoach van het Nederlands zaalvoetbalteam. "Ik ben erg gecharmeerd van Van Gaal. Zowel als trainer en manager doet hij het fantastisch. Ik hoor alleen maar positieve verhalen van spelers en trainers over hem. Ik hoop straks bij de KNVB een keer koffie met hem te drinken en wat van gedachten te wisselen." Voetbal en politiek "Ik vind dat je sport en politiek gescheiden moet houden", is de mening van El Morabiti als het gaat om het omstreden WK dat in Qatar plaatsvindt. De zaalvoetbalcoach komt al tien jaar in de rijke oliestaat vanwege zijn 'zaalvoetbalknowledge'. "In elk land vinden er goede en minder goede dingen plaats." Tekst loopt door onder de foto.

Zaid el Morabiti met de baas van het WK, Hassan Al Thawadi

Bij de wedstrijd van vrijdag tegen Argentinië zit El Morabiti ook in het stadion. “Ik verwacht dat Nederland gaat winnen. Oranje raakt steeds beter in vorm en ook Memphis Depay lijkt z'n draai te vinden. En hoe geweldig zou het zijn als uiteindelijk de finale tussen Nederland en Marokko gaat.”

"Ik kijk niet naar nationaliteiten, maar naar individuele personen" Zaid el Morabiti

Feest en onrust Na de plaatsing van Marokko voor de kwartfinale barstte het feest los. Niet alleen in Doha en Marokko maar ook in Amsterdam. Helaas verziekten een aantal fans van Marokko het voor een het grote andere gedeelte. De politie moest ingrijpen en verrichtte de nodige aanhoudingen. Vanuit Qatar kreeg El Morabiti dit uiteraard ook mee. “Vergelijk het met clubvoetbal. Daar heb je hooligans die het ook verpesten voor de rest. Ik kijk daarom niet naar nationaliteiten, maar naar individuele personen." Tekst loopt door onder de tweet.

Spelers van Marokko vieren feest met de meegereisde fans 🎊#MARSPA pic.twitter.com/BLDdFOnrzy — ESPN NL (@ESPNnl) December 6, 2022

Nadruk op positiviteit "Liever kijk ik naar de positieve situaties", vervolgt El Morabiti zijn betoog. "De fans hier in Doha of in Marokko geven het goede voorbeeld. Zij laten zien hoe je met respect voor elkaar hoort te feesten. En ik geloof dat je meer de nadruk moet leggen op de positieve voorbeelden, want dat zorgt ervoor dat de trammelant afneemt." Met El Morabiti op de tribune neemt Nederland het vrijdag om 20.00 uur op tegen Argentinië en een dag later op zaterdag treedt Marokko aan tegen Portugal voor de kwartfinale.