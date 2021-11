Zaalvoetballegende El Morabiti inspireert spelers en scholieren: "Hij zegt altijd dat ik het kan"

De leerlingen op het Calvijn College in Amsterdam lopen weg met Zaid el Morabiti. De gymdocent is een rolmodel voor hen. De huidige coach van zaalvoetbalclub Lebo weet niet alleen zaalvoetballers te inspireren, maar ook zijn leerlingen. "Hij zegt altijd dat ik het kan."

Lebo

Ruim honderd interlands speelde Zaid el Morabiti voor het Nederlands team. Ook op clubniveau behaalde hij vele prijzen. Hij mag dan met recht een icoon in de zaalvoetbalwereld worden genoemd. Nu is de 36-jarige Amsterdammer sinds een paar jaar de coach van topclub Lebo. We volgden El Morabiti in zijn rol als trainer, maar ook tijdens zijn werk als gymdocent op het Calvijn College.