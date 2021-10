Geen winnaar bij zeer vermakelijk zaalvoetbalavondje tussen Lebo - De Hommel

Het was smullen voor de toeschouwers bij de zaalvoetbalwedstrijd ASV Lebo - De Hommel. De twee topploegen uit de eredivisie waren vrijdagavond in Amsterdam-West aan elkaar gewaagd en het duel eindigde dan ook in 4-4. We blikken terug met de hoofdpersonen van ASV Lebo. "Voelt als een verlies."

Het Amsterdamse Lebo ging de rust in met een 2-0 voorsprong en verzuimde om de score nog verder uit te breiden. Daardoor kwam de fysiek sterke en ervaren ploeg uit Den Bosch langzaam terug in de wedstrijd. De laatste tien minuten kon de wedstrijd alle kanten opgaan. Al met al een zeer vermakelijke zaalvoetbalpot tussen de nummers vier en vijf van de ranglijst.

Overige uitslagen

Ook FC Marlène kwam vrijdagavond in actie. De Heerhugowaarders wonnen in Limburg nipt met 6-7 van Tigers Roermond. Verder deed 't Veerhuys ook goede zaken, in Zeeland wonnen de Horinezen met 1-3 van Groene Ster Vlissingen. Voor White Stones was het een avond om snel te vergeten. In eigen huis verloor de Egmondse ploeg met maar liefst 0-16 van FC Eindhoven.

Maandagavond in NH Sport een uitgebreid portret van Zaid el Morabiti. Over zijn rol als coach van Lebo, maar we volgen hem ook als gymdocent op het Calvijn College in Amsterdam-West. NH Sport kan je maandag op tv om 17.10 uur zien.