Feest en onrust in de stad na WK-winst Marokko

De WK-winst van Marokko op Spanje heeft vanavond voor zowel feest als onrust in de stad gezorgd. Op verschillende pleinen verzamelden zich aan het begin van de avond honderden uitzinnige fans. Op het Mercatorplein greep de Mobiele Eenheid in nadat er zwaar vuurwerk naar hulpverleners werd gegooid en er vernielingen werden aangericht. De politie heeft zeker zes aanhoudingen verricht.

Spanje en Marokko waren 120 minuten lang aan elkaar gewaagd. Uiteindelijk won Marokko na strafschoppen, waarmee het zich plaatst voor de kwartfinale. De sfeer op het Mercatorplein was kort na de winst goed, maar daar kwam in de loop van de avond verandering in.

De politie meldde op Twitter dat op verschillende pleinen veel jongeren op de been waren. "We zien jongeren strafbare feiten plegen. Er wordt op auto's gedanst en zwaar vuurwerk afgestoken. Er wordt gericht met vuurwerk naar hulpverleners, trams en bussen gegooid. Wij verzoeken onruststokers om huiswaarts te keren en thuis het feest rustig verder te vieren."

Op Plein '40-'45 en rond Tussen Meer in Osdorp waren eveneens vele fans bijeengekomen. Daar was de sfeer gemoedelijk.