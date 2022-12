AFC pakt koppositie tijdelijk weer over en tennisuitslag bij Jong FC Volendam

AFC heeft de koppositie in de tweede divisie (tijdelijk) weer overgenomen van De Treffers. De Amsterdammers wonnen afgetekend van Excelsior Maassluis, 1-4. Jong FC Volendam ging hard onderuit tegen HHC Hardenberg (2-6) en Koninklijke HFC werd verrast door promovendus FC Lisse: 2-1 en

AFC - Pro Shots / Erich Snijder

Excelsior Maassluis – AFC 1-4 10’ Joel Tillema 0-1

24’ Splinter de Mooij 0-2

45’ Carlito Fermina 1-2

50’ Melvin Platje 1-3

70’ Joel Tillema 1-4 Het begin van AFC was goed, want binnen negen minuten kreeg het strafschop. Dit buitenkansje werd benut door Joel Tillema: 1-0. Via Splinter de Mooij werd de score verdubbeld. In de blessuretijd van de eerste helft maakte Carlito Fermina de aansluitingstreffer: 2-1. De spanning verdween vrij snel na de rust door een goal van Melvin Platje. Guus van Weerdenburg kreeg nog een grote kans, maar zijn inzet werd gekeerd door doelman Tom Boks. Hij moest echter wel nog een tegentreffer van Tillema incasseren. Volgende week speelt AFC de kraker tegen De Treffers, dat morgen de koppositie weer kan overnemen. Dan speelt de ploeg uit Groesbeek tegen OFC uit Oostzaan. Tekst gaat verder onder de foto

Serginho Fatima (m) maakte snel de openingstreffer - Pro Shots / Vincent de Vries

Jong FC Volendam – HHC Hardenberg 2-6 5’ Serginho Fatima 0-1

28’ Rob van der Leij 0-2

33’ Matthijs Hardijk 0-3

49’ Matthijs Hardijk 0-4

59’ Rob van der Leij 0-5

70’ Quincy Hoeve 1-5

88’ Mike Reuvers 1-6

90’ Diego Gustavo 2-6 Een tennisuitslag was er vandaag bij Jong FC Volendam. Het duel begon na een minuut stilte voor de verongelukte Volendammer Jim (15). De beloften moesten al snel een tegentreffer incasseren. Het was Serginho Fatima, die de openingstreffer maakte uit een hoekschop. Beide ploegen kregen nog een grote kans, voordat Rob van der Leij de marge verdubbelde voor HHC: 0-2. De middag werd vervelender voor Volendam, nadat Matthijs Harddijk de derde goal maakte. In de tweede helft was het opnieuw na vijf minuten raak. Ditmaal was Hardijk opnieuw de afmaker: 0-4. Tayrell Wouter had de eretreffer op zijn schoen, maar doelman Nick Borgman stond in de weg. Het was Van der Leij, die even later alsnog de vijfde goal maakte van de middag. Quincy Hoeve en Diego Gustavo scoorden nog voor Volendam, maar omdat Mike Reuvers tussendoor nog scoorde, werd het 2-6. De eerstvolgende wedstrijd van Jong FC Volendam is volgende week tegen Katwijk. Ze staan nog steeds een-na-laatste met evenveel punten als IJsselmeervogels. Tekst gaat verder onder de foto

FC Lisse juicht, terwijl Koninlijke HFC baalt - Pro Shots / Sonny Lensen

FC Lisse – Koninklijke HFC 2-1 11’ Max Hudepohl 1-0

65’ Enzo Stroo 2-0

94’ Jim Hulleman 2-1 HFC begon niet scherp aan de confrontatie met FC Lisse. De ploeg uit de Bollenstreek kreeg na twee minuten al een gigantische kans, maar doelman Mitchel Michaelis was scherp in de een-op-een met Jaap Zwetsloot. Het was Max Hudepohl, die Lisse na elf minuten op voorsprong zetten. Hij schoot onberispelijk de bal in het doel: 1-0. Zakaria Eddahchouri kreeg hierna een grote kans, maar zijn schot ging over het doel. Vlak voor rust kon Landsmeerder Enzo Stroo de score verdubbelen. Michaelis was opnieuw spelbreker. De Haarlemmers kregen in de tweede helft kansen genoeg, maar die werden niet benut. Uit een counter maakte Stroo uiteindelijk wel de 2-0. Sietse Brandsma en Jacob Noordmans probeerden het tij nog te keren. Een doelpunt van Jim Hulleman diep in blessuretijd kwam te laat. Door de nederlaag staat HFC op de veertiende plek in de tweede divisie. Spakenburg is volgende week de laatste tegenstander van 2022.