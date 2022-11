Rodelantaarndrager OFC snoept AFC punten af door twee doelpunten diep in blessuretijd

Het leek vooraf een abc'tje te gaan worden voor kampioenskandidaat AFC. De Amsterdammers speelden in eigen huis tegen OFC, dat laatste stond in de tweede divisie. De ploeg van Benno Nihom leek logischerwijs op weg naar een zege, totdat de Oostzaners in blessuretijd genadeloos toesloegen: 3-3.

AFC – OFC 3-3

5’ Joel Tillema 1-0

56’ Joel Tillema 2-0

69’ Niels Butter 2-1

85’ Noa Benninga 3-1

94’ Joël Donald 3-2

96’ Niels Butter 3-3

Vooraf leek een simpele zege voor de Amsterdammers dus een logische uitkomst, helemaal toen Joel Tillema na vijf minuten al de score opende. Hij verdubbelde in de tweede helft ook de marge van AFC: 2-0. De Oostzaners gaven zich echter niet gewonnen en kwamen terug via Niels Butter. Vlak voor tijd leek Noa Benninga met zijn eerste goal voor AFC het duel te beslissen. Niets bleek minder waar, want Joël Donald en Butter zorgden met twee treffers in blessuretijd voor een zwaarbevochten punt: 3-3.

AFC blijft voor dit moment eerste in de tweede divisie. Concurrent De Treffers komt nog in actie tegen Quick Boys en kan de koppositie nog overnemen als zij winnen. De Amsterdammers gaan volgende week zaterdag op bezoek bij Excelsior Maassluis, terwijl rodelantaarndrager OFC zondag De Treffers ontvangt.

