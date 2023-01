FC Volendam voorlopig in veilige haven na winst in kelderkraker

In het koude Volendam-stadion begonnen beide ploegen voorzichtig en aftastend aan de wedstrijd. FC Volendam met het meeste balbezit, maar creëerde geen kansen en de bezoekers kwamen er af en toe gevaarlijk uit via de counter. Toch kwam FC Volendam op voorsprong. Gaetano Oristanio profiteerde optimaal van een verdedigende fout bij de Noorderlingen. Het betekende de eerste treffer van het seizoen voor de Italiaanse middenvelder. Het doelpunt leek de Palingboeren meer zelfvertrouwen te geven, want het overwicht nam daarna toe.

Veerkracht uit het Noorden

Met dezelfde elf spelers als in de eerste helft ging het vlak na rust niet goed bij FC Volendam. Bij de eerste corner voor FC Groningen was het al raak. De bal bleef vlak voor de goal hangen en Johan Hove van FC Groningen ramde van dichtbij de bal tegen de touwen.

Toch kwam de thuisploeg razendsnel met een antwoord. Calvin Twigt kopte in de 55e minuut een voorzet vanaf de rechterkant van Florent Sanchez binnen. En die voorsprong was ook dik verdiend. Het spel bevond zich daarna grotendeels op de helft van FC Groningen. Tegen de verhouding in scoorden de bezoekers uit één van de weinige tegenaanvallen via Ricardo Pepi.

Tekst loopt door onder de foto.