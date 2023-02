Jong Ajax met Brian Brobbey stopt zegereeks van koploper PEC

De bekendste naam in de basisopstelling van trainer Michel Kreek was Brian Brobbey. De spits scoorde zondag nog tweemaal voor de Amsterdamse hoofdmacht tegen Cambuur. Ook beschikte Kreek over spelers als Jorrel Hato, Youri Regeer en Kian Fitz-Jim.

Mogelijkheden

Uit respect voor de slachtoffers van de aardbevingen eerder vandaag in Turkije en Syrië begon het duel met een minuut stilte. Daarna startte Jong Ajax sterk aan de wedstrijd op het goed gevulde trainingscomplex van Ajax, De Toekomst. Zo waren er mogelijkheden voor Christian Rasmussen en Brobbey, maar gaandeweg de eerste helft nam PEC het heft meer handen.

Penalty

In de rust bleef Brobbey achter in de kleedkamer. En zonder de goaltjesdief bleef de ploeg van Dick Schreuder aandringen. Zo raakte Samir Lagsir van de koploper uit de eerste divisie nog een keer de paal, maar daar bleef het bij. De grootste kans op de openingstreffer was er voor Jong Ajax. In de laatste minuut van de officiële speeltijd kregen de Amsterdamse talenten een strafschop. Toch wistRasmussen geen raad met dit buitenkansje en was PEC-goalie Jasper Schendelaar de held van de bezoekers. De oud-doelman van AZ en Telstar bezorgde zijn ploeg vorige week tegen Roda JC de volle winst door een wereldredding in de slotfase.

Tekst loopt door onder de foto.