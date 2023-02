Keje Molenaar over onrust bij FC Volendam: "In het bestuur zelf is geen crisis"

Keje Molenaar en Pieter de Waard zijn vanavond te gast in talkshow De Aftrap. De Waard zwaait deze zomer af als algemeen directeur van Telstar, terwijl Keje Molenaar is voorgedragen als vice-voorzitter van FC Volendam. Tot ongenoegen van de Raad van Commissarissen die de benoeming 'on hold' heeft gezet. Inmiddels hebben twee bestuursleden hun portefeuille neergelegd. Toch vindt Molenaar niet dat er sprake is van een 'bestuurscrisis' bij de eredivisionist.

Keje Molenaar weet van geen bestuurscrisis - NH Sport/Edward Dekker

Ook de kritiek dat FC Volendam er financieel niet goed voor staat, verwijst Molenaar naar het rijk der fabelen. "We komen binnenkort met de cijfers die er veel beter uitzien dan wordt verondersteld." De voetbalclub leed de afgelopen twee seizoenen een verlies van in totaal 1,4 miljoen euro, waardoor het eigen vermogen tot nagenoeg nul is gedaald. Molenaar vindt echter dat het kapitaal op het veld staat met spelers als Derry John Murkin, Carel Eiting, Xavier Mbuyamba en Brian Plat. Naar verwachting leveren zij FC Volendam bij verkoop behoorlijke transfervergoedingen op. Ook over de huurlingen Gaetano Oristanio en Filip Stankovic zijn met hun werkgever Internazionale financiële afspraken gemaakt.

"Wij verbranden mensen. Als het even niet gaat, is het oprotten en de volgende komt erin" Telstar-algemeen directeur Pieter de Waard

Algemeen directeur Pieter de Waard van Telstar is het eens met het verhaal van Molenaar. "Vandaag kan je nul euro op de bank hebben staan. Verkoop je een speler dan heb je morgen één miljoen op de bank." De Waard hamert vooral op rust en continuïteit bij een club. "Maar wat doen wij in het voetbal? Wij verbranden mensen. Als het even niet gaat, is het oprotten en de volgende komt erin." Tekst gaat verder onder de video.

Pieter de Waard predikt rust - NH Sport/Edward Dekker

In de rubriek Raak de Vlag neemt Erik-Jan Brinkman het op tegen Magid Jansen die in het betaalde voetbal onder meer voor Telstar speelde.Wil je de hele uitzending zien? Zet je tv aan om 17.10 / 18.10 / 19.10 uur etc. of kijk De Aftrap hieronder terug. Tekst gaat verder onder de video.

De Aftrap van vrijdag 17 februari met Pieter de Waard en Keje Molenaar - NH Sport/Edward Dekker