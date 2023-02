Oud-Ajacied Carel Eiting in De Aftrap over John Heitinga: "Als je de kans krijgt, pak je die"

Is de snelle promotie van trainer John Heitinga tot hoofdtrainer van Ajax verstandig of niet? Daarover gaat het vanavond om 18.10 uur in De Aftrap op tv bij NH Sport. Keeperstrainer Frans Hoek omschrijft Heitinga als "zeer gedreven", terwijl oud-Ajacied Carel Eiting begrijpt dat de 87-voudig international nu instapt als coach. "Als je in het voetbal de kans krijgt, dan pak je die."

Carel Eiting: "Als je de kans krijgt, pak je hem" - NH Sport / Edward Dekker

Behalve over Ajax praten de tafelgasten uiteraard ook over de Noord-Hollandse derby tussen FC Volendam en AZ, morgenavond om 18.45 uur. Dat de Alkmaarders veel geblesseerden kennen, zegt Eiting, aanvoerder van de Volendammers, niks. "Het kan zijn dat ze verzwakt zijn, maar de vervangers kunnen fantastisch spelen. We zullen zelf op en top moeten zijn om te winnen." Hoek sluit zich aan bij Eiting en vindt het ook gepraat van supporters en journalisten. "De buitenkant beredeneert het zo, maar AZ heeft een goede opleiding. De spelers die erin komen, worden niet verrast door de speelwijze en zijn misschien wel veertig keer meer gemotiveerd."

"Na de wedstrijd was ik misselijk en kon ik niks meer" FC Volendam-speler Carel Eiting

Eiting debuteerde in 2016 voor Ajax in de eredivisie en verkaste in 2020 naar het buitenland. De middenvelder voetbalde voor Huddersfield Town en RC Genk en keerde in augustus vorig jaar tot zijn eigen verrassing terug in de eredivisie bij FC Volendam. "Ik heb bij mijn debuut tegen FC Groningen 98 minuten alles gegeven wat ik in me had. Na de wedstrijd was ik misselijk en kon ik niks meer." Tekst gaat verder onder de video.

Carel Eiting kan nu nog genieten van zijn debuutwedstrijd voor FC Volendam - NH Sport / Edward Dekker

In de rubriek Raak de Vlag voor het eerst dit seizoen een vrouw die de strijd aangaat met Erik-Jan Brinkman. Wil je zien hoe de 20-jarige Camie Mol, speelster van VV Alkmaar, het er vanaf brengt, kijk dan de gehele uitzending hieronder terug. Of zet je tv aan om 17.10 / 18.10 / 19.10 uur etc.. Tekst gaat verder onder de video.

De Aftrap van vrijdag 3 februari met Carel Eiting en Frans Hoek - NH Sport/Edward Dekker

Volgende week zijn voormalig bondscoach Guus Hiddink en Corina Dekker te gast. Dekker, oud-trainer van eredivisionist VV Alkmaar, is de enige vrouw die komend voorjaar aan de cursus coach betaald voetbal begint. Voor ons spelletje Raak de Vlag hebben we Jeredy Hilterman weten te strikken. Reageren? Stuur een mailtje naar [email protected].