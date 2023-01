Eric Steltenpool over degradatiestrijd FC Volendam: "Spijker die goal maar dicht"

FC Volendam pakte gisteravond in de schaduw van het ontslag van trainer Alfred Schreuder een kostbaar punt tegen Ajax (1-1) . In de strijd tegen degradatie uit de eredivisie gaat het vooral om de mentaliteit en keihard werken en niet om mooi voetbal, zegt Eric Steltenpool vanavond in voetbal talkshow De Aftrap. "Spijker die goal maar dicht", aldus de oud-speler van FC Volendam.

Behalve de voormalig verdediger is ook oud-keeper jan Ruiter te gast. Hoewel de positie van FC Volendam op de ranglijst kritiek is, heeft de Enkhuizer de hoop dat de ploeg van trainer Wim Jonk niet degradeert. "Je moet positief blijven. Allen staan de ploegen kort bij elkaar en dan gelden er andere wetten. Het gaat om de winnaarsmentaliteit."

In de rubriek Raak de Vlag neemt Erik-Jan Brinkman het deze keer op tegen Edwin Zoetebier. De keeperstrainer van Vitesse won in 2002 de UEFA Cup met Feyenoord, maar of dat een garantie is voor een zege in dit spelletje?

Wil je de hele uitzending zien, klik dan hieronder of kijk om 17.10 / 18.10 /19.10 uur etc.op tv bij NH Sport naar De Aftrap.

