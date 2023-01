'Bonuspuntje' voor FC Volendam bij Ajax: "Met een beetje mazzel zelfs drie punten"

Met een tactisch meesterplan wist FC Volendam te stunten in de Johan Cruijff Arena. De ploeg van trainer Wim Jonk kwam zelfs op voorsprong, maar moest tien minuten voor tijd toch de gelijkmaker toestaan. "Dit is een bonus", zegt Jonk na afloop.

FC Volendam-trainer Wim Jonk: "Punt bij Ajax is geweldig" - NH Sport / Stephan Brandhorst

Zonder aanvallers kwam FC Volendam voor de dag tegen Ajax. Het spelbeeld was daardoor vooral dat de bezoekers een muur opwierpen en dat Ajax er doorheen moest zien te voetballen. De Volendamse defensie hield keurig stand. "Je moet keuzes maken in het leven", zegt Jonk. "We hebben er goed op kunnen trainen. Realisme moet je soms gebruiken."

Verdediger Derry John Murkin was na de wedstrijd doodop en strompelde vanwege de vele meters die hij heeft gemaakt. "Als je zo lang de nul houdt tegen Ajax, heb je als team een goede wedstrijd gespeeld", zegt de vleugelverdediger. Na het doelpunt van Damon Mirani wist Murkin dat zijn team op zijn hoede moest zijn. "Een enorme ontlading, maar we moesten wel scherp zijn."