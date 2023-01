Stuntend FC Volendam duwt noodlijdend Ajax nog verder in de problemen

Op voorhand was de wedstrijd tussen Ajax en FC Volendam al een interessante. Het Nieuwe Oranje behaalde dit kalenderjaar liefst twee keer zoveel punten als de Amsterdammers. Alfred Schreuder wilde voortborduren op de tweede helft in de Klassieker tegen Feyenoord (1-1), want hij stuurde dezelfde elf namen het veld in. Opvallend bij Volendam was dat het zonder échte aanvallers speelde en slechts vier doelpunten in de basisopstelling had.

Een zeer verdedigend Volendam hield in de openingsfase eenvoudig stand tegen een slap Ajax. De supporters uitten in de vijfde minuut hun onvrede aan het adres van Schreuder door massaal met witte zakdoekjes te zwaaien en 'Schreuder rot op' te roepen. Daarmee gaven supporters gehoor aan de oproep vooraf van de F-Side.

