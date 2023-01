Kansloze avond FC Volendam tegen Excelsior, eerste competitienederlaag in 2023

De opstelling van FC Volendam had één wijziging tegen Excelsior Rotterdam. Oskar Buur ontbrak voor de palingboeren vanwege een blessure. Brian Plat was zijn vervanger. Reda Kharchouch kreeg na zeventien minuten een opgelegde kans. Hij kwam oog in oog met Filip Stankovic, die zijn inzet tot corner promoveerde. Die hoekschop eindigde vervolgens via Damon Mirani ongelukkig in het doel: 1-0. Een voorzet van Marouan Azarkan ging net naast en even later raakte Couhaib Driouech de paal.

