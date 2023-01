Ajax-trainer Schreuder ziet Klassieker niet als cruciaal duel

We tellen af tot zondagmiddag als de Klassieker Feyenoord - Ajax wordt gespeeld. Bij de Amsterdammers staat de druk er vol op na vijf competitiewedstrijden zonder zege. Een nederlaag zou catastrofaal zijn. Maar daar denkt Schreuder anders over. "Iedere wedstrijd moet je spelen om te winnen en dat moet de ploeg ook uitstralen. We willen graag kampioen worden, zondag kun je een goede stap zetten."

Vanwege de tegenvallende resultaten ligt het hoofd van Schreuder de laatste weken spreekwoordelijk op het hakblok. "Natuurlijk weet ik ook dat er druk op staat, maar het blijft een hartstikke mooie job", reageerde de trainer op de afsluitende persconferentie. "Qua resultaat kan deze wedstrijd zeker een omslagpunt zijn. Ik weet ook dat we vijf wedstrijden in de competitie niet hebben gewonnen. We moeten vol voor de winst gaan." Daley Blind De afgelopen week is het moddergooien tussen Daley Blind en Ajax begonnen. Schreuder wilde niet meer ingaan op uitspraken die de voormalig Ajacied in de media deed. "Dat hoofdstuk is voor mij afgesloten. Ik wil het graag hebben over spelers die we wel hebben."

Steven Bergwijn, Mohamed Kudus en Steven Berghuis zijn spelers waar Schreuder het wel over wilde hebben. "Zij zijn alle drie fit genoeg om te starten. Het is nog moeilijk te zeggen wie er de hele wedstrijd kan spelen, dat is nog even afwachten." Met Berghuis heeft de trainer gesproken over zijn terugkeer in de vijandige Kuip. De oud-aanvoerder van Feyenoord speelt er voor het eerst sinds zijn vertrek mét publiek op de tribunes. "Dat speelt voor mij geen rol. Hij voelt zich goed en is fit. Hij speelde niet mee tegen FC Twente, maar zal zondag gewoon meedoen."