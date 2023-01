Volendamse oud-goalie van Feyenoord steunt Ajax-coach Schreuder: "Kritiek niet terecht"

Nog twee nachtjes slapen voor alle voetballiefhebbers en dan barst het spektakel weer los in Rotterdam-Zuid. De Klassieker tussen Feyenoord en Ajax is een wedstrijd waar iedereen naar uitkijkt. Dat geldt ook voor Edwin Zoetebier, voormalig doelman van Feyenoord. "Ik verwacht een kleine overwinning voor Feyenoord."

"Ik vind de kritiek van de pers op Alfred Schreuder niet altijd terecht", vertelt Zoetebier tegen NH Sport in zijn dorp Volendam. "Afgelopen jaar zijn er zoveel spelers vertrokken en de nieuwe spelers beschikken over minder kwaliteit. Daarvoor verdient Schreuder meer tijd."

Tegenwoordig is Zoetebier keeperstrainer bij Vitesse in Arnhem. En volgt hij het voetbal op de voet. Zo ook de wisseling onder de doellat bij Ajax. Waar de Amsterdammers de Argentijn Gerónimo Rulli aantrokken en hierdoor Remko Pasveer op de bank zit. "Ik vind het wel logisch."

Het absolute hoogtepunt uit de carrière van Zoetebier is de winst van de UEFA Cup met Feyenoord in 2002. De sluitpost uit Volendam behoudt dan ook nog warme gevoelens voor de Rotterdamse club.

Druk

Op dit moment staat Feyenoord bovenaan in de eredivisie en op positie drie staat Ajax. Het verschil is vijf punten in het voordeel van de Rotterdammers. De druk ligt dus bij de ploeg van Schreuder, want bij verlies lijkt de titel wel heel ver weg voor de Amsterdammers. "Elke wedstrijd heeft vele gezichten, want stel je voor dat Ajax twintig kansen krijgt en er slechts eentje scoort. Heb je dan slecht gespeeld?"

